Выездной суд над Навальным в «особенном режиме» перенесли

Обвиняемый недоумевал, что суд проходит «на территории тюрьмы непонятно почему». Он также заметил, что хотел бы присутствовать на заседании в «гражданской одежде», а не в робе. Адвокаты посетовали на то, что их заставили сдать телефоны и компьютеры с материалами дела. Судья ответила, что заседание проходит в «особенном режиме».

Судили Навального на выездном заседании суда в покровской ИК-2, где оппозиционер отбывает наказание. На территорию колонии допустили и супругу оппозиционера Юлию.

Навальному вменяли две статьи. Первая — это 297 УК (оскорбление участников судебного разбирательства и оскорбление судьи) за его реплики в отношении судьи Веры Акимовой и прокурора Екатерины Фроловой, а также одного из свидетелей дела об оскорблении ветерана. Кроме того, оппозиционера обвиняли по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Потерпевшими в «деле о донатах» стали 4 человека, которые пожертвовали деньги оппозиционеру.

Сторона обвинения настаивала, что Навальный учредил ФБК** и подконтрольные ему юрлица, включая штабы Навального***, чтобы осуществлять экстремистскую деятельность под предлогом борьбы с коррупцией. Также одной из задач группы было хищение средств. По версии следствия, он собирал деньги на президентскую кампанию, хотя имел судимость.

Адвокат Ольга Михайлова полагает, что преследование ее подзащитного носит политический характер. Она уверена, что для принятия пожертвований не нужно согласий. По ее мнению, эта сфера регулируется гражданским правом, а не уголовным.