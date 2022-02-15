Выездной суд над Навальным в «особенном режиме» перенесли

Лефортовский районный суд Москвы назначил дату нового судебного заседания в отношении включенного в перечень террористов и экстремистов Алексея Навального.
«Следующее заседание назначается на 21 февраля в 10:00», — сообщает 15 февраля признанное иноагентом издание «Медиазона»*.
Судили Навального на выездном заседании суда в покровской ИК-2, где оппозиционер отбывает наказание. На территорию колонии допустили и супругу оппозиционера Юлию.
Обвиняемый недоумевал, что суд проходит «на территории тюрьмы непонятно почему». Он также заметил, что хотел бы присутствовать на заседании в «гражданской одежде», а не в робе. Адвокаты посетовали на то, что их заставили сдать телефоны и компьютеры с материалами дела. Судья ответила, что заседание проходит в «особенном режиме».
Навальному вменяли две статьи. Первая — это 297 УК (оскорбление участников судебного разбирательства и оскорбление судьи) за его реплики в отношении судьи Веры Акимовой и прокурора Екатерины Фроловой, а также одного из свидетелей дела об оскорблении ветерана. Кроме того, оппозиционера обвиняли по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Потерпевшими в «деле о донатах» стали 4 человека, которые пожертвовали деньги оппозиционеру.
Сторона обвинения настаивала, что Навальный учредил ФБК** и подконтрольные ему юрлица, включая штабы Навального***, чтобы осуществлять экстремистскую деятельность под предлогом борьбы с коррупцией. Также одной из задач группы было хищение средств. По версии следствия, он собирал деньги на президентскую кампанию, хотя имел судимость.
Адвокат Ольга Михайлова полагает, что преследование ее подзащитного носит политический характер. Она уверена, что для принятия пожертвований не нужно согласий. По ее мнению, эта сфера регулируется гражданским правом, а не уголовным.
Навальный отказался признать вину.
Алексей Навальный был задержан 17 января прошлого года в Шереметьево — сразу после прилета из Германии, где несколько месяцев лечился в клинике Charite. 2 февраля суд заменил на реальный его условный срок по делу «Ив Роше». С учетом домашнего ареста в колонии оппозиционеру предстоит провести 2,5 года. 17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал освободить политика. Российский Минюст ответил, что это невозможно.
*Издание признано Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.
**Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
***Штабы Навального признаны экстремистской организацией и ликвидированы в 2021 году.