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Власти Чехии призвали своих граждан успеть покинуть Украину до приостановки полётов

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Иностранцы продолжают спешно покидать территорию Украины.

МИД Чехии призвал тех своих граждан, которые планируют вылететь из страны авиарейсом, сделать это немедленно в связи с возможной приостановкой полетов, сообщает 14 февраля РИА Новости в своём телеграм-канале.

Уезжать с Украины советует МИД Сингапура. «Напряженность на Украине и в прилегающем к ней регионе растет. Гражданам Сингапура на Украине рекомендовано срочно покинуть эту страну», — цитирует сообщение РИА. «В случае возникновения вооружённого конфликта» власти Сингапура не смогут помочь своим гражданам, поскольку дипмиссии в этой стране у них нет.

Уже десятки стран призвали своих граждан покинуть Украину.

США уже несколько недель подозревают Россию в подготовке к вторжению на Украину и даже называют дату — 16 февраля. Российская сторона опровергает эти подозрения. 13 февраля высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На фоне эскалации конфликта официальный Киев запросил в течение 48 часов встречу с Россией и другими странами в рамках Венского документа.

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Комментарии (13)

Brit
Мне вот интересно, разве Путин и его окружение не понимают, что весb мир ополчился против России, как когда-то против нацистской Германии? Даже у Гитлера были солидные союзники в лице Японии, Италии, Румынии, Венгрии и Турции. А у России толbко "ЛНР", "ДНР" и Беларусb.
sektor7
Тикайте, хлопцы! 😂
PUtinka
Заметьте, из России уезжать никого не призывают)))
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