Власти Чехии призвали своих граждан успеть покинуть Украину до приостановки полётов

Иностранцы продолжают спешно покидать территорию Украины.
МИД Чехии призвал тех своих граждан, которые планируют вылететь из страны авиарейсом, сделать это немедленно в связи с возможной приостановкой полетов, сообщает 14 февраля РИА Новости в своём телеграм-канале.
Уезжать с Украины советует МИД Сингапура. «Напряженность на Украине и в прилегающем к ней регионе растет. Гражданам Сингапура на Украине рекомендовано срочно покинуть эту страну», — цитирует сообщение РИА. «В случае возникновения вооружённого конфликта» власти Сингапура не смогут помочь своим гражданам, поскольку дипмиссии в этой стране у них нет.
Уже десятки стран призвали своих граждан покинуть Украину.
США уже несколько недель подозревают Россию в подготовке к вторжению на Украину и даже называют дату — 16 февраля. Российская сторона опровергает эти подозрения. 13 февраля высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На фоне эскалации конфликта официальный Киев запросил в течение 48 часов встречу с Россией и другими странами в рамках Венского документа.