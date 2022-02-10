Пробки в Петербурге пошли в рост. Впервые в феврале — утром 5 баллов

Последний раз «пятёрка» в утренний час пик была 31 января. В остальные будние дни сервис оценивал пробки на 4 балла, а 3 февраля — вообще на 3.
На «Яндекс.Карте» есть несколько бордовых участков, где скорость движения совсем низкая. Например, Московское шоссе. Там из-за ДТП автобусы пустили в объезд, а пробка в сторону города растянулась уже почти на 5 километров.
ДТП собирают заторы и в некоторых других местах: на Тучковом мосту и набережной Макарова, на Литейном мосту, на Октябрьской набережной перед Володарским мостом.
Даже на КАД появилась «жёлто-красная» пробка на своём любимом месте — на внутреннем кольце перед вантовым мостом.
Напомним, с конца января дороги в Петербурге ушли на «каникулы». Сильно снизился и пассажиропоток в общественном транспорте. В Москве наблюдается аналогичная тенденция. Это можно объяснить распространением «омикрона», из-за чего многие организации переводят людей на дистант. Большая часть горожан сидит по домам.