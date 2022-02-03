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«Омикрон» закрыл по домам четверть миллиона петербуржцев. Это каждый 20-й горожанин

Медики фиксируют в Петербурге две тенденции: рост числа заболевших и снижение числа пациентов в тяжёлом состоянии. Обе соответствуют симптомам при заражении штаммом коронавируса «омикрон».

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Доля «тяжёлых» больных в стационарах снизилась до 17 %, сообщает 3 февраля комитет по здравоохранению.

«Между тем число лиц с ОРВИ, подозрением на СOVID-19 и подтвержденной коронавирусной инфекцией, находящихся под медицинским наблюдением, практически достигло 250 тысяч. Из них более 240 тысяч проходят лечение на дому», — отмечается в сообщении.

Отметим, что 250 тысяч человек — это примерно каждый двадцатый петербуржец. Как уже писала «Фонтанка», в Петербурге в последние пару недель сильно упал пассажиропоток в общественном транспорте и загруженность улиц пробками.

По данным Роспотребнадзора, в Петербурге на «омикрон» приходится 80 % заражений ковидом. Число госпитализаций достигает 700 человек в сутки.

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Комментарии (17)

boroda_ne
Очень правильно поставлен акцент: ОРВИ - большими буквами, а covid - маленькими. Кончается время ковида. Возвращаются старые хвори: ОРВИ и грипп.
SWd
Пробок нет, в транспорте свободно. То есть, если вернуть всех жителей Шушар, Мурино, Кудрово и Парнаса обратно в Рязань, в Петербурге станет намного лучше жить.
Mollyy
А что у нас всего 5 млн. человек живет в Питере? Остальные умерли от ковида?
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