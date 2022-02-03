«Омикрон» закрыл по домам четверть миллиона петербуржцев. Это каждый 20-й горожанин

Доля «тяжёлых» больных в стационарах снизилась до 17 % , сообщает 3 февраля комитет по здравоохранению.



«Между тем число лиц с ОРВИ, подозрением на СOVID-19 и подтвержденной коронавирусной инфекцией, находящихся под медицинским наблюдением, практически достигло 250 тысяч. Из них более 240 тысяч проходят лечение на дому», — отмечается в сообщении.



Отметим, что 250 тысяч человек — это примерно каждый двадцатый петербуржец. Как уже писала «Фонтанка», в Петербурге в последние пару недель сильно упал пассажиропоток в общественном транспорте и загруженность улиц пробками.

