«Легкий» «омикрон» отправляет в больницы по 700 петербуржцев в сутки

В общей сложности на 9 199 койках в петербургских стационарах находятся 7 673 пациента. Из них 599 — в реанимации, 319 подключены к ИВЛ, 241 — во временном госпитале в «Ленэкспо», 606 — в пансионате «Заря», сообщается в ежедневной эпидемиологической справке городского оперштаба от 2 февраля.



Продолжает расти число амбулаторных пациентов. В Петербурге дома с ковидом находятся уже 116 530 человек. Еще 4 272 жителя — на карантине, а 157 — в обсервации.



В Петербурге привиты первой дозой 2,35 млн человек. В том числе 507 детей, включая 184 за сутки. Полностью вакцинированы 2,89 млн жителей. В запасе еще 715 тысяч доз.

