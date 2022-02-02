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«Легкий» «омикрон» отправляет в больницы по 700 петербуржцев в сутки

Госпитализация с ковидом и пневмониями в Петербурге держится на высоком уровне. Несмотря на обнадеживающие заявления Роспотребнадзора, в больницы за сутки поступил 731 новый пациент.

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В общей сложности на 9 199 койках в петербургских стационарах находятся 7 673 пациента. Из них 599 — в реанимации, 319 подключены к ИВЛ, 241 — во временном госпитале в «Ленэкспо», 606 — в пансионате «Заря», сообщается в ежедневной эпидемиологической справке городского оперштаба от 2 февраля.

Продолжает расти число амбулаторных пациентов. В Петербурге дома с ковидом находятся уже 116 530 человек. Еще 4 272 жителя — на карантине, а 157 — в обсервации.

В Петербурге привиты первой дозой 2,35 млн человек. В том числе 507 детей, включая 184 за сутки. Полностью вакцинированы 2,89 млн жителей. В запасе еще 715 тысяч доз.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре заявили об утрате коронавирусом способности проникать в легочную ткань.

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Комментарии (6)

morfneo2
если посчитать сколько ФМС перечисляет больницам за лечение в сутки 1 больного с короной,то вообще удивительно что ещё театры и кинотеатры под бол ничем не оборудовали.
alexpv
Так считать то умеем или нет?
Количество выявленных заболевших возросло в 10 раз, а количество госпитализаций осталось почти прежним. Значит что? значит тяжесть омикрона в 10 раз ниже тяжести прежнего штамма. Ну и не забываем, что какая-то часть еще заболевает дельтой. Возможно это те самые 700 и есть, кто поехал в больницу.
Вспоминаем очереди из скорых, которые появлялись при существенно меньшем количество заболевших,которых сейчас нет и близко и делаем вывод. Все хорошо)
firma
Ну так разнарядка. Сколько миллионов умерло, чего стыдливо молчим?
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