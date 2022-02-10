ДТП спровоцировало коллапс на Московском шоссе, автобусы идут в объезд

Как сообщил около 8 часов утра 10 февраля «Организатор перевозок» в своём телеграм-канале, в связи с ДТП, случившемся на Московском шоссе в направлении города, часть автобусов № 196 со стороны Колпино направились в объезд по Софийской улице. Пассажиры могут выйти у станции метро «Дунайская».



«При посадке в автобусы уточняйте, пожалуйста, у водителей или кондукторов трассу следования автобуса», — отмечается в сообщении.

