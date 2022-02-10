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ДТП спровоцировало коллапс на Московском шоссе, автобусы идут в объезд

На многострадальном Московском шоссе снова авария. Пробки растут в обе стороны, автобусы частично пошли в объезд.

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Как сообщил около 8 часов утра 10 февраля «Организатор перевозок» в своём телеграм-канале, в связи с ДТП, случившемся на Московском шоссе в направлении города, часть автобусов № 196 со стороны Колпино направились в объезд по Софийской улице. Пассажиры могут выйти у станции метро «Дунайская».

«При посадке в автобусы уточняйте, пожалуйста, у водителей или кондукторов трассу следования автобуса», — отмечается в сообщении.

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По данным «Яндекс.Карт», пробка в сторону Петербурга превышает 3,5 километра, скорость потока в ней низкая. В сторону области тоже есть пробка, но она короче. При этом в целом загруженность дорог в начале девятого — «зелёные» 3 балла.

Как уже писала «Фонтанка», несмотря на то, что с конца января на дорогах Петербурга «каникулы», на Московском шоссе регулярно образуются заторы из-за ДТП.

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Комментарии (2)

sergeant-1
Мы были оба.
-Я у аптеки!
-А я в кино искала вас!
-Так, значит, завтра
На том же месте, в тот же час!
Wert
Ходы кривые роет, подземный умный Крот.
Нормальные герои всегда идут в обход
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