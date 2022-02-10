ДТП спровоцировало коллапс на Московском шоссе, автобусы идут в объезд

Как сообщил около 8 часов утра 10 февраля «Организатор перевозок» в своём телеграм-канале, в связи с ДТП, случившемся на Московском шоссе в направлении города, часть автобусов
«При посадке в автобусы уточняйте, пожалуйста, у водителей или кондукторов трассу следования автобуса», — отмечается в сообщении.
По данным «Яндекс.Карт», пробка в сторону Петербурга превышает 3,5 километра, скорость потока в ней низкая. В сторону области тоже есть пробка, но она короче. При этом в целом загруженность дорог в начале девятого — «зелёные» 3 балла.
Как уже писала «Фонтанка», несмотря на то, что с конца января на дорогах Петербурга «каникулы», на Московском шоссе регулярно образуются заторы из-за ДТП.