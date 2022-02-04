Московское шоссе не нарушает традиции: утро там началось с ДТП с фурами и самой большой пробки

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» В десятом часу утра на Московском шоссе в направлении области столкнулись два большегруза, и собралась километровая очередь из фур и автобусов на заправку Nord Point, сообщает читатель «Фонтанки» Николай. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что у дома 90 по Московскому шоссе фура врезалась сзади в другую фуру, которая стояла на обочине. На кадрах с места ДТП видно, что у догнавшего коллегу грузовика сильно повреждена кабина. Тем не менее, авария обошлась без пострадавших, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Из-за аварии на Московском шоссе в сторону области скопилась самая большая пробка этого утра. В 9:35 ее длина насчитывала 4,4 километра, а тянулся затор от 2-го Бадаевского проезда до терминала АКМLogistics. В настоящее время, по данным «Яндекс.Пробок», движение в этом направлении восстановлено, зато наблюдается 2-километровая пробка от 3-го Бадаевского проезда в сторону КАД.

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