Московское шоссе не нарушает традиции: утро там началось с ДТП с фурами и самой большой пробки

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
В десятом часу утра на Московском шоссе в направлении области столкнулись два большегруза, и собралась километровая очередь из фур и автобусов на заправку Nord Point, сообщает читатель «Фонтанки» Николай. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что у дома 90 по Московскому шоссе фура врезалась сзади в другую фуру, которая стояла на обочине. На кадрах с места ДТП видно, что у догнавшего коллегу грузовика сильно повреждена кабина. Тем не менее, авария обошлась без пострадавших, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Из-за аварии на Московском шоссе в сторону области скопилась самая большая пробка этого утра. В 9:35 ее длина насчитывала 4,4 километра, а тянулся затор от 2-го Бадаевского проезда до терминала АКМLogistics. В настоящее время, по данным «Яндекс.Пробок», движение в этом направлении восстановлено, зато наблюдается 2-километровая пробка от 3-го Бадаевского проезда в сторону КАД.
В целом же максимальная загруженность петербургских дорог утром 4 февраля составила 4 балла. Это на 1 балл больше, чем накануне, но на столько же меньше обычного. Самой загруженной магистралью стало как раз Московское шоссе, в обе стороны там было 6 баллов. Также плотновато было на проспекте Энгельса — Большом Сампсониевском проспекте в центр (5 баллов) и на Невском проспекте к площади Александра Невского (4 балла).
Самые большие пробки утра, кроме Московского шоссе, собрались также:
- в 9:58 на внутреннем кольце КАД — 3,9 км от проспекта Энгельса до проспекта Культуры;
- в 9:58 на Петрозаводском шоссе и Советском проспекте — 3 км от Полевой улицы до Шлиссельбургского проспекта;
- в 9:14 на внешнем кольце КАД — 2,5 км от Московского шоссе до поста ГИБДД;
- в 9:23 на проспекте Непокоренных — 2,4 км от улицы Бутлерова до Пискаревского проспекта.