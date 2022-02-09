Глава МИД Финляндии заявил, что его страна сохраняет за собой право вступить в НАТО

Для Финляндии важно, что НАТО придерживается политики «открытых дверей» для потенциальных новых стран-членов альянса. Об этом заявил глава МИД Суоми Пекка Хаависто.



«Для Финляндии тоже важно, чтобы двери НАТО и в дальнейшем оставались открытыми для новых членов. <…> Мы сохраняем за собой возможность подачи заявки на вступление в НАТО. Решения всегда рассматриваются в реальном времени с учетом изменений, которые происходят в сфере международной безопасности», — сказал он в интервью ТАСС.



В середине января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия смогут очень быстро стать членами альянса в случае подачи соответствующих заявок. После этого Хаависто заверил, что у Суоми нет планов по вхождению в альянс. Об этом сказала и премьер Швеции Магдалена Андерссон.

