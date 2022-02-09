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Глава МИД Финляндии заявил, что его страна сохраняет за собой право вступить в НАТО

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Для Финляндии важно, что НАТО придерживается политики «открытых дверей» для потенциальных новых стран-членов альянса. Об этом заявил глава МИД Суоми Пекка Хаависто.

«Для Финляндии тоже важно, чтобы двери НАТО и в дальнейшем оставались открытыми для новых членов. <…> Мы сохраняем за собой возможность подачи заявки на вступление в НАТО. Решения всегда рассматриваются в реальном времени с учетом изменений, которые происходят в сфере международной безопасности», — сказал он в интервью ТАСС.

В середине января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия смогут очень быстро стать членами альянса в случае подачи соответствующих заявок. После этого Хаависто заверил, что у Суоми нет планов по вхождению в альянс. Об этом сказала и премьер Швеции Магдалена Андерссон.

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Комментарии (62)

firma
С 2002 года состоит в однополом гражданском партнёрстве с Нексаром Антонио Флоресом (род. 1978), выходцем из Эквадора[17][18],
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kоt-obormot
Чет кастрюли ОРДЛОшные, на пригоженском окладе - тут истерику не закатывают. Странноватенько, как-то.
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