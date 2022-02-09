А снег не знал и падал. Кто виноват в плохой уборке Петербурга, и что с этим намерен делать Смольный

Фото: «Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Об уборке города от снега правительство Петербурга отчитывалось 9 февраля в ходе пресс-конференции ТАСС. Вопросы у горожан и правда накопились. После прихода оттепели горожане не успевали подставлять тазики под текущие потолки и наблюдать, как из-за протечек отклеиваются обои. Петербуржцам приходилось не только проявлять чудеса акробатики на скользких тротуарах, но и уворачиваться от летящих с крыш снега и наледи. Сорвавшаяся с кровли глыба льда убила дворника.

На фоне лавины обысков по большинству жилкомсервисов, дорожных предприятий и их подрядчиков власти города все-таки попытались ответить горожанам на извечные вопросы «кто виноват» и «что делать».



Почему Петербург плохо убирают

Чиновники признают, что жители не слишком довольны качеством уборки. За зиму петербуржцы пожаловались на опасные крыши 7,5 тысяч раз, из них 2,5 тысячи раз за 10 дней, прошедших с последнего крупного снегопада, отметил начальник технического управления Жилищного комитета Санкт-Петербурга Андрей Джалалов. Ведомству известно о 34 случаях травмирования в результате падения наледи с крыши.

С уборкой внутриквартальных территорий тоже есть проблемы, признали чиновники и на всякий случай объяснились и за них.

Причин несколько. Первая — это, конечно, погода. «Снегопады с такой длительностью и с такими объемами осадков» в последний раз наблюдались в 2010–2011 годах, отметил заместитель главного государственного жилищного инспектора Петербурга Юрий Кузин.

Вторая причина — дефицит кадров и существующая система организации труда. Сейчас в городе работают около 7 тыс. дворников, ещё 4,5 тыс. работников ручного труда привлекают по договору с организациями, сказал Андрей Джалалов. Но, чтобы выполнять работу качественно, городу дополнительно требуется около 5 тыс. дворников, а также 1 тыс. единиц техники и 1 тыс. механизаторов, заявил он.



Также городу не хватает специалистов для уборки крыш и фасадов. Размер дефицита Андрей Джалалов не назвал, но отметил, что для того, чтобы очистить карнизы в течение нормативных сроков и оперативно устранить опасность, потребуется одномоментно 9,5 тыс. специалистов. Сейчас к очистке 13,4 тыс. крыш от наледи привлечены порядка 600 штатных кровельщиков, еще 900 работают по договорам подряда. При этом за уборку крыш в районах отвечают ТСЖ, ЖСК, УК, которые сами проводят набор рабочих. А им часто не хватает денег.

Третья сложность — припаркованный транспорт, который не позволяет механизированным способом осуществлять очистку тротуаров, рассказал Андрей Джалалов.

Проблема особенно сильна в центральных районах: в запаркованных дворах-колодцах машинам просто не справиться, пояснил заместитель главы Центрального района Михаил Долгополый. А своевременной очистке кровель мешает обилие декоративных элементов.

Что делает город?

Во-первых, проверяет и штрафует тех, кто не справляется. С 30 ноября по результатам проверок выписаны штрафы на 77 млн рублей, рассказал начальник организационно-аналитического управления Государственной административно-технической инспекции Степан Жамкочьян. По его мнению, взыскания — это средство понуждения, а где-то и профилактики нарушений.



Власти города уже анонсировали смену подхода к уборке снега на внутриквартальных территориях — этим займутся городские бюджетные учреждения. Реформа позволит «уйти от лоскутного одеяла ведомственной принадлежности», считает Андрей Джалалов.

По его словам, город планирует привлекать промышленных альпинистов для уборки кровель из других регионов. Где найти им жилье, сейчас обсуждают в Смольном.

Что делать тем, кого затопило или завалило снегом?

В случае протечки в первую очередь необходимо обратиться в управляющую организацию, чтобы та провела обследование и составила акт о том, что произошла протечка, указав, в каком объеме пострадала отделка.

Управляющая компания в течение суток должна устранить причины протечки (к примеру, пробитие кровли) или обеспечить герметизацию соединений. В квартире следы протечек устраняются после полной просушки. При этом жители могут затребовать сведения о сроках работы. Если ответ не получен или работы не выполнены вовремя, то можно обращаться в администрацию района. Сроки устранения протечек при работах с общедомовым имуществом также контролирует ГЖИ. Она будет разбираться, если управляющая компания не приняла мер, и при необходимости привлекать к ответственности.



В случае получения травм от наледи гражданам помимо скорой помощи следует обращаться на телефоны горячей линии администрации района или жилищного комитета. Жилком перепроверяет информацию о каждом случае травмирования и выходит на место происшествия. Информация передается ГЖИ, которая имеет право проводить внеплановые проверки и штрафовать нарушителей.

Но для взыскания убытков за пострадавшую при протечке отделку помещений или задетый падением наледи автомобиль жители должны обращаться в суд.

Что предлагает бизнес?

Варианты решения проблем предложил член правления Ассоциации жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов и товариществ собственников жилья Санкт-Петербурга Сергей Зенкевич. В частности, он попросил, чтобы городские власти составили рекомендации по использованию греющих кабелей и организовали отток талых вод в коллекторы Водоканала. Потому что при минусовой температуре вода с крыш превращается в наледь на тротуарах.

По словам Андрея Джалалова, за три года в Петербурге смонтировано 180 систем греющих кабелей. Способ доказал свою эффективность, но расходы на монтаж, содержание, электричество все ложатся на жильцов. Поэтому сейчас жилком рекомендует устанавливать их на кровлях, где расположены социально значимые организации, а также на крышах со сложной геометрией. Но ведомство уже анализирует опыт районов, чтобы рекомендовать те или иные виды кабелей управляющим компаниям.



А вот «теплые чердаки» научно-технический совет при жилкоме счел нецелесообразными. Более действенным средством борьбы с наледью на кровлях как раз является концепция «холодного чердака». «Самый оптимальный вариант — эффективная теплоизоляция системы отопления, устройство воздухообмена на чердаке», — пояснил чиновник.

Идею с отводом талых вод в ближайшее время реализовать вряд ли удастся. По мнению Водоканала, система водоотведения просто не выдержит такую нагрузку, и сперва нужно провести ее модернизацию. Выведение стоков под тротуары возможно в рамках комплексного благоустройства, и «централизованно этот вопрос не решить», добавил Андрей Джалалов.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

