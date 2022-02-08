Снег тает — обои отклеиваются. Петербуржцы показали видео из «дождливых» квартир

Фото: Читательница «Фонтанки» Ирина Поделиться Поделиться







В квартире на Лиговском проспекте потекло по стенам, а натяжной потолок в одной из комнат провис от накопившейся воды.



Лиговский пр., 44 Фото: Читательница «Фонтанки» Ирина Лиговский пр., 44 Фото: Читательница «Фонтанки» Ирина Лиговский пр., 44 Фото: Читательница «Фонтанки» Ирина Лиговский пр., 44 Фото: Читательница «Фонтанки» Ирина Поделиться Поделиться







«Течет везде. В квартирах и на лестничных площадках», — поделился читатель фото и описанием ситуации в доме № 23 по улице Седова.

ул. Седова, 23 Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







На Галерной улице, дом 57 уже не капает, а течет тонкой струйкой на чердаке — и ниже в квартиру, делится петербурженка Мария.

Галерная ул. 57 Читательница «Фонтанки» Мария

В жилом доме в Колпино «дождь» в квартире успел разрушить оконное заполнение, показывает хозяйка квартиры Ольга. «Уже месяца два [течет], и ещё течёт с потолка, где люстра. Не могу свет включить — уже выбивало пробки, звонила в ЖЭК, долго реагируют. Течёт по стенам, ремонт испорчен, — сетует дама. — Сказали, что сделают, а когда и что...»

г. Колпино Фото: Читательница «Фонтанки» Ольга г. Колпино Фото: Читательница «Фонтанки» Ольга г. Колпино Фото: Читательница «Фонтанки» Ольга Поделиться Поделиться







В доме № 11 по Кирочной улице, рассказывает владелец, были протечки в 2020 году. «Оставляли заявку на ремонт и проклейку крыши, но, как всегда, безрезультативно. Летом сделали ремонт, и сегодня на новые обои и новый потолок. И вновь у нас, как только начинает таять снег, отклеиваются обои», — констатирует хозяин квартиры.

Кирочная улица, 11 Фото: Читатель «Фонтанки» Кирочная улица, 11 Фото: Читатель «Фонтанки» Кирочная улица, 11 Фото: Читатель «Фонтанки» Кирочная улица, 11 Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







Кирочная улица, 11 Читатель «Фонтанки»

Читательница Наталия, которая живет в доме № 1 на Коломяжском проспекте, вспоминает, что история протечек насчитала уже два десятка лет. «Реакции — ноль. С 31 января по 8 февраля даже аварийка не приехала ни разу. А в районной администрации посоветовали думать перед покупкой квартиры на последнем этаже», — рассказала она.

Коломяжский проспект, дом 1 Фото: Читательница «Фонтанки» Наталия Поделиться Поделиться







В коммуналке на улице Марата, 77 струящаяся по стенам влага аккуратно отклеивает обои. На чердаке все мокрое от осадков, читательница снимает видео для жалобы на ЖКС в прокуратуру. «[Квартиру соседей] топит уже лет 10 подряд, запланированный ранее капремонт кровле на 2018–2020 даже не перенесли, а просто отменили на неопределенный срок по «объективным причинам», мы новые собственники квартиры, сделали ремонт и нас затопило через этаж тоже», — рассказывает петербурженка.

ул Марата, 77 Читательница Фонтанки

«Течет постоянно, пока есть снег на крыше. Протечка началась две недели назад, за всё это время кое-как сбросили локально снег с крыши (что, естественно, никак не помогло) и всё. Больше никаких действий со стороны УК не было. А, ещё составить приходили о протечке. Начать чинить кровлю смогут только весной», — показывает Василий творящееся в квартире на улице Гагаринской.

Гагаринская ул, 6\1 Читатель «Фонтанки» Василий

Кроме того, ряд читателей не стали раскрывать точные адреса своих квартир, однако продемонстрировали степень влажности.

Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







Накануне «Фонтанка» уже показывала, как в петербургских домах после потепления с потолков и стен льется вода.

