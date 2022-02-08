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Снег тает — обои отклеиваются. Петербуржцы показали видео из «дождливых» квартир

В Петербурге горожане продолжают подставлять тазики под текущие потолки и наблюдать, как из-за протечек отклеиваются обои. Читатели «Фонтанки» 8 февраля прислали в редакцию новую партию фото и видео.

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Фото: Читательница «Фонтанки» Ирина
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В квартире на Лиговском проспекте потекло по стенам, а натяжной потолок в одной из комнат провис от накопившейся воды.

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«Течет везде. В квартирах и на лестничных площадках», — поделился читатель фото и описанием ситуации в доме № 23 по улице Седова.

ул. Седова, 23
ул. Седова, 23Фото: Читатель «Фонтанки»
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На Галерной улице, дом 57 уже не капает, а течет тонкой струйкой на чердаке — и ниже в квартиру, делится петербурженка Мария.

Галерная ул. 57

Читательница «Фонтанки» Мария

В жилом доме в Колпино «дождь» в квартире успел разрушить оконное заполнение, показывает хозяйка квартиры Ольга. «Уже месяца два [течет], и ещё течёт с потолка, где люстра. Не могу свет включить — уже выбивало пробки, звонила в ЖЭК, долго реагируют. Течёт по стенам, ремонт испорчен, — сетует дама. — Сказали, что сделают, а когда и что...»

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В доме № 11 по Кирочной улице, рассказывает владелец, были протечки в 2020 году. «Оставляли заявку на ремонт и проклейку крыши, но, как всегда, безрезультативно. Летом сделали ремонт, и сегодня на новые обои и новый потолок. И вновь у нас, как только начинает таять снег, отклеиваются обои», — констатирует хозяин квартиры.

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Кирочная улица, 11

Читатель «Фонтанки»

Читательница Наталия, которая живет в доме № 1 на Коломяжском проспекте, вспоминает, что история протечек насчитала уже два десятка лет. «Реакции — ноль. С 31 января по 8 февраля даже аварийка не приехала ни разу. А в районной администрации посоветовали думать перед покупкой квартиры на последнем этаже», — рассказала она.

Коломяжский проспект, дом 1
Коломяжский проспект, дом 1Фото: Читательница «Фонтанки» Наталия
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В коммуналке на улице Марата, 77 струящаяся по стенам влага аккуратно отклеивает обои. На чердаке все мокрое от осадков, читательница снимает видео для жалобы на ЖКС в прокуратуру. «[Квартиру соседей] топит уже лет 10 подряд, запланированный ранее капремонт кровле на 2018–2020 даже не перенесли, а просто отменили на неопределенный срок по «объективным причинам», мы новые собственники квартиры, сделали ремонт и нас затопило через этаж тоже», — рассказывает петербурженка.

ул Марата, 77

Читательница Фонтанки

«Течет постоянно, пока есть снег на крыше. Протечка началась две недели назад, за всё это время кое-как сбросили локально снег с крыши (что, естественно, никак не помогло) и всё. Больше никаких действий со стороны УК не было. А, ещё составить приходили о протечке. Начать чинить кровлю смогут только весной», — показывает Василий творящееся в квартире на улице Гагаринской.

Гагаринская ул, 6\1

Читатель «Фонтанки» Василий

Кроме того, ряд читателей не стали раскрывать точные адреса своих квартир, однако продемонстрировали степень влажности.

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Накануне «Фонтанка» уже показывала, как в петербургских домах после потепления с потолков и стен льется вода.

Фото: Читательница «Фонтанки» Ирина
ул. Седова, 23
ул. Седова, 23Фото: Читатель «Фонтанки»
Коломяжский проспект, дом 1
Коломяжский проспект, дом 1Фото: Читательница «Фонтанки» Наталия

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Комментарии (8)

LiChaBaTa
Все старый фонд.
Дальше с ним будет только хуже.
266182335
Это называется купили квартиру подешевле (последний этаж)
265055770
Так вот, оказывается, зачем нужны натяжные потолки!
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