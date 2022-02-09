Минпросвещения: Уволившейся после чтения Хармса петербургской учительнице предлагали вернуться, но она отказалась

Уволившаяся из петербургской гимназии №168 учительница Серафима Сапрыкина могла вернуться в школу, но отказалась. Об озвученном предложении продолжить работу 9 февраля пишет РБК со ссылкой на Министерство просвещения.

«Ранее педагог гимназии из Санкт-Петербурга Серафима Сапрыкина, по сообщениям региона, уволившаяся по собственному желанию после конфликта с административными работниками, сообщила о своем нежелании возвращаться в школу. Педагогу были предложены варианты, но в настоящее время она не планирует возвращаться к педагогической работе в школе», — говорится в сообщении Минпросвещения.

