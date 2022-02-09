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Минпросвещения: Уволившейся после чтения Хармса петербургской учительнице предлагали вернуться, но она отказалась

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Уволившаяся из петербургской гимназии №168 учительница Серафима Сапрыкина могла вернуться в школу, но отказалась. Об озвученном предложении продолжить работу 9 февраля пишет РБК со ссылкой на Министерство просвещения.

«Ранее педагог гимназии из Санкт-Петербурга Серафима Сапрыкина, по сообщениям региона, уволившаяся по собственному желанию после конфликта с административными работниками, сообщила о своем нежелании возвращаться в школу. Педагогу были предложены варианты, но в настоящее время она не планирует возвращаться к педагогической работе в школе», — говорится в сообщении Минпросвещения.

В начале февраля широкую огласку получила история увольнения учителя-организатора Серафимы Сапрыкиной, которая на уроке читала стихи Хармса и Введенского. О своих мотивах, а также об отношении к ситуации педагог рассказала корреспонденту «Фонтанки». Администрация гимназии же настаивает на том, что Сапрыкина уволилась по согласованию одним днем, а нарушение заключалось не в чтении стихов обэриутов, а в несогласованном изменении учебного плана.

В Минпросвещения требовали восстановить Сапрыкину на работе, а спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский назвал выводы главы ведомства Сергея Кравцова «быстрыми и поспешными». Вице-губернатор Ирина Потехина рассказала «Фонтанке», что в гимназии началась проверка.

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Комментарии (17)

Grend
Правильно сделала, чего ради метать бисер перед свиньями. Школа нынче, к глубокому сожалению, полный отстой с дебильными учителками, но есть правда дельные, но долго не задерживаются
Perlamarg
И что ей надо было тогда, что она вылезла со своим хармсохайпом?
SKPTM
И правильно сделала что отказалась.
Ей неоднократно демонстрировали что школа это "старое дерьмо", она это поняла, наконец, и ушла из этой помойки.
А тут настойчиво приглашают, даже треюут: "вернись в наше болото, в наш отстойник!!!!"
Ах, какая неблагодарная, не хочет и дальше за бесплатно говно черпать и кушать....
Скоты.
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