Добровольцы пятого призыва. Ряды волонтеров редеют, но они не сдаются

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Поделиться Поделиться







Запишитесь к боту и довезите врача

Участковые врачи поликлиник сильно ждали помощи автоволонтеров: такого количества вызовов, как сейчас, не было ни в одну предыдущую волну. На минувшей неделе проект «Подвези врача» заработал: пока выполнено 20 поездок (1 поездка — рабочий день с врачом).

— Врачи по-прежнему рады нам безмерно, хотя кто-то до сих пор не верит, что мы помогаем безвозмездно и искренне. Но в целом что-то надорвалось: видим, как выгорели врачи за эти два года, ничего удивительного — привыкли. И волонтеры тоже. В начале эпидемии было чувство локтя, взаимной поддержки, я бы сказал, духоподъемность была: надо спасать, помогать, — говорит Святослав Данилов, организатор акции. — Волонтеры знали: мы помогаем врачам спасать жизни, вместе с ними совершаем какие-то самоотверженные шаги. Но за два года пандемии ореол подвига исчез. Не впечатляет даже то, что сейчас у врачей нагрузка такая, какой не было ни в одну волну: в первую — в стране регистрировалось 12 тысяч заболевших в сутки, сейчас — 180 тысяч. Народ устал, а те, кто участвовал в первом проекте, уже отказываются возить врачей, потому что разочаровались в системе. Говорят: «Это не первая и не вторая волна — почему никаких изменений нет и нет организации доставки врачей на вызовы?» Их тоже можно понять, за это время многие лишились работы, доходов и правда очень устали от эпидемии и от волонтерства, связанного с ковидом.



Но организаторы проекта не отчаиваются, все равно ждут неравнодушных людей, которые придут на помощь врачам, а значит, и болеющим людям. Они автоматизировали процесс регистрации автоволонтеров и заявок от поликлиник: создали в телеграме чат-бот. Он теперь отвечает за связь волонтеров с поликлиниками: волонтеры регистрируются — сообщают информацию о себе, присылают фото водительского удостоверения и получают доступ к заявкам. А их сейчас больше, чем желающих, — возможно, потому, что автоматизированный проект начал разворачиваться только на прошлой неделе. Из всех запросов человек выбирает удобный: например, в Московском районе добровольцев почти хватает, из Василеостровского района нет ни одного, поэтому там заявки не выполняются. Много заявок в Выборгском районе, меньше всего в Красногвардейском — там, как говорят врачи, поликлиники обеспечиваются сантранспортом.

Проект «Подвези врача» призывает всех неравнодушных автовладельцев: регистрируйтесь в чат-боте, выбирайте район. И говорят большое спасибо всем, кто откликается.



«Мы вместе» — для невакцинированных и не только

Центр городских волонтеров Петербурга — оператор всероссийской акции «Мы вместе» с начала эпидемии получает заявки через горячую линию 8-800-200-34-11. Дмитрий Антонов, координатор по взаимодействию с общественностью и СМИ, рассказал «Фонтанке», что особенность работы волонтеров в эту волну — оказание помощи невакцинированным в возрасте 60+: «Как всегда, доставляем продукты, другие товары первой необходимости. Сейчас у нас появилась новая задача — помогаем поликлиникам доставлять лекарства пациентам для лечения на дому».

И здесь волонтеры говорят, что всех стало меньше. В первую волну многие мобилизовались на помощь петербуржцам, которым запрещено было выходить в локдаун из дома. Тогда в Центр городских волонтеров пришли 5 тысяч добровольцев, не только студенты и школьники, но и люди в возрасте 30 лет и старше. Кто-то потерял работу, кто-то перешел на удаленку и был меньше занят. Но и заявок тогда было около 400 в день. А сейчас в петербургском отделении «Мы вместе» работают 637 волонтёров, бывают дни, в которые всего по 6 заявок на доставку товаров первой необходимости в квартиру. Дмитрий Антонов объясняет это тем, что многие пожилые научились пользоваться службами доставки, а эта услуга стала более доступной во время эпидемии.



Но волонтерская служба остается настоящим спасением для инвалидов, не способных передвигаться.

— Татьяна Львовна совсем не ходячая, может только сидеть. И одинокая. Единственный человек, который ей помогает с момента обездвиженности, — соседка с третьего этажа, 85-летняя бабушка. Она в нашей помощи не нуждается, у нее есть сын. И даже сама помогает: выносит мусор по-соседски, открывает нам двери квартиры, чтобы могли занести продукты. Татьяна Львовна — наша единственная, к кому мы заходим, потому что сумки тяжелые. Самая трогательная наша подопечная — добрая, общительная. Ветеран труда, проблема с ногами появилась пять лет назад, но инвалидность не может оформить: помочь некому, вызывают на комиссию в поликлинику, но дойти не может, соцработника у нее нет — не числится в инвалидах. Вся помощь замкнулась для нее на волонтерах, потому что и бабушка, которая помогала, стареет, а в ковид и ей выходить из дома не следует, — рассказала Ирина Германова.



Ирина вместе с мужем активно волонтерствует с первой волны на собственной машине. Супруги получили президентскую награду — медаль «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». Ирина говорит — с одной стороны, радует, что число нуждающихся уменьшилось, значит, они получают все, что им нужно. С другой — понимает, что не все при этом пользуются услугами служб доставки продуктов или лекарств, многие ходят по магазинам и аптекам, тем самым рискуют своим здоровьем.



Федеральная акция «Мы вместе» работает только на невакцинированных. Заявки принимаются в штабе Москвы — если и происходит отсев, то именно там. Петербургское отделение получает уже обработанные запросы, они поступают через 1–2 дня. Если помощь требуется прямо сейчас — звонят напрямую. «Если какая-то бабулечка просит о чем-то срочно, мы просим ее оставить заявку, но тем временем уже выполняем ее, — говорит Ирина. — До пятой волны было в лучшем случае по три заявки в неделю, сейчас выросло до 10. Большинство обращающихся за помощью — заразившиеся коронавирусом, которым надо соблюдать изоляцию. В основном это одинокие пенсионеры, малоподвижные или совсем неподвижные пенсионеры, которые и в обычное время практически не выходят из квартиры. И у них совсем нет родственников либо родственники заболели и не могут навещать своих пожилых родителей».

В пандемию тикают волонтерские часы

Региональный координатор Санкт-Петербургского отделения организации «Волонтеры-медики» Анастасия Роговенко замечает обратную тенденцию — чем дольше длится эпидемия, тем больше прибывает волонтеров:

— В прошлом году на наши призывы по всем каналам откликнулись максимум 270 ребят, без помощи других молодежных организаций мы тогда не справлялись. Сейчас только на сообщения в наших соцсетях и на сайте «волонтеры-медики.рф» откликаются чаще, нас уже больше 300 человек. Стало легче зазывать, потому что многие понимают, какая это работа. Зарплаты нет, но засчитывается практика. Это важно для студентов — волонтерские часы формируют балльный рейтинг для поступления в ординатуру. Правда, рук все равно не хватает: в это волну многие добровольцы тоже заболевают чаще обычного.

«Волонтеры-медики» — инициативные ребята, которые организовались в группу еще в 2018 году. Но занимались в основном просветительской работой, на помощь в клиники их не звали. Когда началась эпидемия, сначала помогали в трех, потом в пяти учреждениях, а потом начали сотрудничать с комитетом по здравоохранению — им называли поликлиники, которые нуждались в помощи. В амбулаторной сети сейчас работают около 250 человек — студенты медицинских вузов и колледжей, учащиеся 10–11-х классов, которые собираются поступать в медвузы, для них это что-то вроде профориентации.



— Недавно комитет по здравоохранению попросил вузы прислать студентов на помощь поликлиникам. Но волонтеры, которые уже работали, этому призыву не подлежали, они остаются на своих местах. Помогают измерять температуру на входе, заполняют эпидлисты и таблицы для эпидемиологов, на них — аудиторские звонки в кол-центрах. Кроме того, они разносят лекарства по участкам наших терапевтов для амбулаторных пациентов. Волонтеры-медики работают еще и в Городской больнице святого Георгия, пять человек — на отделении переливания крови, помогают заполнять документы. На отделениях в Мариинской больнице их 50: разносят таблетки, перевозят пациентов на отделение, помогают им добраться до туалета, сдать анализы, переворачивают, транспортируют на операцию, оформляют документы. Словом, работают с медсестрами и санитарами, — рассказала Анастасия Роговенко.

Тушат и пожары, и ковид

Единственная в Петербурге добровольная пожарная команда (ДПК) восемь лет работает в составе петербургского пожарного гарнизона МЧС. Ее участники — часть добровольного спасательного отряда «Экстремум». Они ищут заблудившихся в лесу, тушат пожары и дежурят на массовых мероприятиях. С начала эпидемии помогали бригадам Городской станции скорой помощи и работали в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре им. Соколова. В стационаре их помощь сейчас не требуется. Но добровольные спасатели по-прежнему выполняют работу санитаров на своем АПП — автомобиле первой помощи. Его купили в складчину: вкладывали свои деньги, собирали пожертвования, а потом получили президентский грант для НКО. У всех, кто садится в этот оборудованный на случай любых ЧП «уазик», постоянное место работы — в пожарном гарнизоне Петербурга, никак с работой АПП не связанное. Руководитель этого проекта Денис Юсупов, например, старший системный инженер. С первого дня эпидемии бригада прошла обучение, закупила дезрастворы, СИЗЫ за свои деньги.

— По договоренности с центральной станцией службы экстренной помощи с момента начала эпидемии нас стараются отправлять к бригадам скорой, у которых на вызове тяжелый пациент. Причем не только в смысле тяжести состояния (транспортировать человека на кислородной поддержке сложно), но и тех, у кого большой вес — 100 кг и больше. Мы помогаем вынести их из квартиры и доставить в стационар.

В «Экстремуме» — около 50 человек, это люди разных специальностей, среди них есть и медики, но их меньшинство. Чтобы заступать на вахту в ДПК, нужно пройти специальное обучение, это сделали 20 человек. Из них собирается команда, сообщает на центральную станцию, что «Автомобиль первой помощи» на линии, и получает заявки на транспортировку пациентов с коронавирусом, — объясняет Денис Юсупов. — Чаще всего это происходит в выходные, иногда по вечерам в будни.

Спасатели не прекращали работу с начала пандемии, но говорят, что сейчас объем работы вырос.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

