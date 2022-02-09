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Сорвавшийся с крыши в центре Петербурга высотник работал со страховкой. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии

После падения с крыши пятиэтажного дома на Литейном проспекте госпитализирован кровельщик. Его состояние оценивается как тяжёлое. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе городской скорой помощи 9 февраля.

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В прокуратуре Петербурга уточнили, что пострадавший является штатным кровельщиком ЖКС №1 Центрального района. По предварительной информации, мужчина работал со страховкой. По факту несчастного случая надзорное ведомство начало проверку.

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Высотник упал с крыши 64-го дома на Литейном проспекте. Работник чистил кровлю от снега.

После проверки прокуратуры было возбуждено 19 уголовных дел, касающихся хищений и злоупотреблений при содержании петербургских дорог и кровель. По два дела — в Василеостровском и Фрунзенском районах. Утром 8 февраля около 200 сотрудников провели обыски по 60 адресам, задержаны шесть человек. Подробнее об этих событиях и их контексте читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (3)

sergeant-1
Здоровья мужику, он людей от ледяной смерти спасал. Мариинка через два дома, надеюсь самого спасут и поставят на ноги.....
LEV65
Если страховку неправильно закрепит, то толку от нее - ноль
Pilat
Т.е. страховка порвалась?
Или конец был настолько длинным, что он долетел до тротуара.
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