Там уточнили, что пострадавшего осматривает скорая помощь, на место происшествия выехала полиция. «Неоднократно администрацией Центрального района обращалось внимание управляющих компаний на соблюдение техники безопасности при проведении работ по очистке кровли», — говорится в сообщении чиновников. Всем управляющим компаниям направили требование, чтобы работы проводились «со строгим соблюдением техники безопасности».
В центре Петербурга высотник сорвался с крыши при очистке кровли
С крыши дома 64 по Литейному проспекту упал высотник, чистивший кровлю. Об этом 9 февраля сообщили в администрации Центрального района Петербурга.
После проверки прокуратуры было возбуждено 19 уголовных дел, касающихся хищений и злоупотреблений при содержании петербургских дорог и кровель. По два дела — в Василеостровском и Фрунзенском районах. Утром 8 февраля около 200 сотрудников провели обыски по 60 адресам, задержаны шесть человек. Подробнее об этих событиях и их контексте читайте в материале «Фонтанки».