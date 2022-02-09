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В центре Петербурга высотник сорвался с крыши при очистке кровли

С крыши дома 64 по Литейному проспекту упал высотник, чистивший кровлю. Об этом 9 февраля сообщили в администрации Центрального района Петербурга.

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Там уточнили, что пострадавшего осматривает скорая помощь, на место происшествия выехала полиция. «Неоднократно администрацией Центрального района обращалось внимание управляющих компаний на соблюдение техники безопасности при проведении работ по очистке кровли», — говорится в сообщении чиновников. Всем управляющим компаниям направили требование, чтобы работы проводились «со строгим соблюдением техники безопасности».

После проверки прокуратуры было возбуждено 19 уголовных дел, касающихся хищений и злоупотреблений при содержании петербургских дорог и кровель. По два дела — в Василеостровском и Фрунзенском районах. Утром 8 февраля около 200 сотрудников провели обыски по 60 адресам, задержаны шесть человек. Подробнее об этих событиях и их контексте читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (14)

А13579
Был бы он высотником, был бы со страховкой. А так просто гастарбайтер, которому всё равно, где работать, хоть под землёй, хоть на высоте, лишь бы заплатили.
266410437
угол Невского/Литейного. Самый центр города-музея на реке Неве. Технологии 18 века......
Pilat
Проезжал там пару часов тому назад.
Видел как они лед с крыши сбрасывали.
Внизу голый асфальт.
Если он звезданулся с этой крыши и остался жив, это не иначе как чудо.
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