Минздрав запретил регионам останавливать плановую помощь детям. Санатории и льготные лекарства тоже никто не отменял

Минздрав РФ запрещает регионам из-за коронавируса приостанавливать плановую амбулаторную помощь детям, пациентам с онкологическими заболеваниями и тем, кому необходима заместительная почечная терапия. Об этом вечером 8 февраля сообщает РБК.



Чиновники подчеркнули, что «вопрос находится на особом контроле Минздрава России». Кроме того, нельзя останавливать выдачу льготных лекарств, направлений на высокотехнологичную медицинскую помощь и на санаторно-курортное лечение. Отметим, в Петербурге плановую медпомощь и профосмотры отменили еще 21 января, однако в Роспотребнадзоре сразу подчеркивали, что указание не касается «пациентов с заболеваниями и состояниями, которые грозят ухудшением состояния, жизни и здоровья». Аналогично поступили и в Ленобласти. При этом в Москве 26 января из-за «беспрецедентного роста заболеваемости» все же запретили плановую госпитализацию и для детей. Владимир Путин в тот же день заявил, что делать этого нельзя.

