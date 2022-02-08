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Минздрав запретил регионам останавливать плановую помощь детям. Санатории и льготные лекарства тоже никто не отменял

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Минздрав РФ запрещает регионам из-за коронавируса приостанавливать плановую амбулаторную помощь детям, пациентам с онкологическими заболеваниями и тем, кому необходима заместительная почечная терапия. Об этом вечером 8 февраля сообщает РБК.

Чиновники подчеркнули, что «вопрос находится на особом контроле Минздрава России». Кроме того, нельзя останавливать выдачу льготных лекарств, направлений на высокотехнологичную медицинскую помощь и на санаторно-курортное лечение. Отметим, в Петербурге плановую медпомощь и профосмотры отменили еще 21 января, однако в Роспотребнадзоре сразу подчеркивали, что указание не касается «пациентов с заболеваниями и состояниями, которые грозят ухудшением состояния, жизни и здоровья». Аналогично поступили и в Ленобласти. При этом в Москве 26 января из-за «беспрецедентного роста заболеваемости» все же запретили плановую госпитализацию и для детей. Владимир Путин в тот же день заявил, что делать этого нельзя.

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Комментарии (4)

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Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалу.йста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
Modest_5e4ce41f7533b
Никто и не останавливал, только те врачи, что остались уже не справляются со всем сразу.
ДуремарСПб.
Денег не но вы держитесь.Жалко автор мэма спился.С него уже не спросишь.
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