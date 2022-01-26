Путин: Плановую медицинскую помощь детям нельзя прекращать и во время пандемии

Президент России Владимир Путин высказался против прекращения плановой медицинской помощи детям во время пандемии COVID-19.



«Нужно сделать все возможное, чтобы в отношении детей плановая помощь не останавливалась», — заявил 26 января глава государства во время совещания с правительством, которое транслировал телеканал «Россия 24».



Он заметил, что некоторые детские лечебные заведения сворачивают свою работу в вопросе плановой помощи. Чтобы этого не допустить, президент поручил оказать регионам поддержку.

