Путин: Плановую медицинскую помощь детям нельзя прекращать и во время пандемии

Президент России Владимир Путин высказался против прекращения плановой медицинской помощи детям во время пандемии COVID-19.
«Нужно сделать все возможное, чтобы в отношении детей плановая помощь не останавливалась», — заявил 26 января глава государства во время совещания с правительством, которое транслировал телеканал «Россия 24».
Он заметил, что некоторые детские лечебные заведения сворачивают свою работу в вопросе плановой помощи. Чтобы этого не допустить, президент поручил оказать регионам поддержку.
Вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что остановка всей плановой помощи не рассматривается.
Ранее стало известно, что в Москве из-за «беспрецедентного» роста заболеваемости коронавирусом среди детей на три недели закрывают плановую госпитализацию в детские больницы.