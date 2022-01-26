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Путин: Плановую медицинскую помощь детям нельзя прекращать и во время пандемии

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Президент России Владимир Путин высказался против прекращения плановой медицинской помощи детям во время пандемии COVID-19.

«Нужно сделать все возможное, чтобы в отношении детей плановая помощь не останавливалась», — заявил 26 января глава государства во время совещания с правительством, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Он заметил, что некоторые детские лечебные заведения сворачивают свою работу в вопросе плановой помощи. Чтобы этого не допустить, президент поручил оказать регионам поддержку.

Вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что остановка всей плановой помощи не рассматривается.

Ранее стало известно, что в Москве из-за «беспрецедентного» роста заболеваемости коронавирусом среди детей на три недели закрывают плановую госпитализацию в детские больницы.

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Комментарии (9)

Sonata
Полагаю, что это его частное мнение как гражданина, но не президента. Как президент, дал ни к чему не обязывающее поручение отсыпать в регионы кому-то сколько-то денег.
266494128
Геноцид населения РФ идет полным ходом! Освобождают территорию!
Иван 2пырьев
Мы не прекратили оказывать плановую медицинскую помощь детям. Но вынужденно ее немного сократили, примерно на 100%
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