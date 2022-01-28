Дрозденко обещал «все закрыть» и не обманул. В Ленобласти отменяется плановая медицинская помощь

С сегодняшнего дня в дневных стационарах запрещается плановая медицинская помощь, за исключением химиотерапии для онкобольных. Поликлиники переходят в режим оказания неотложной помощи, также будут работать отделения акушерства и гинекологии. Профосмотры и диспансеризация взрослых прекращаются, профилактические осмотры детей также запрещены, за исключением малышей до года. Диспансерное наблюдение будет осуществляться только с помощью телемедицинских технологий.

Накануне Александр Дрозденко призвал всех прививаться и пригрозил, что «все закроет». Он подчеркнул: «Никто Wi-Fi после прививки раздавать не стал. Женщины беременеют, мужики тоже свою функцию выполняют».



В прошлый раз ограничения в регионе усилили 24 января. Мероприятия ограничили численностью в 50 человек, также вполовину сократили заполняемость бассейнов, фитнес-центров, стоматологий, бань.

