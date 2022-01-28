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Дрозденко обещал «все закрыть» и не обманул. В Ленобласти отменяется плановая медицинская помощь

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В Ленобласти вводят новые ковидные ограничения. Изменения в соответствующее постановление 28 января утвердил губернатор региона Александр Дрозденко.

С сегодняшнего дня в дневных стационарах запрещается плановая медицинская помощь, за исключением химиотерапии для онкобольных. Поликлиники переходят в режим оказания неотложной помощи, также будут работать отделения акушерства и гинекологии. Профосмотры и диспансеризация взрослых прекращаются, профилактические осмотры детей также запрещены, за исключением малышей до года. Диспансерное наблюдение будет осуществляться только с помощью телемедицинских технологий.

Накануне Александр Дрозденко призвал всех прививаться и пригрозил, что «все закроет». Он подчеркнул: «Никто Wi-Fi после прививки раздавать не стал. Женщины беременеют, мужики тоже свою функцию выполняют».

В прошлый раз ограничения в регионе усилили 24 января. Мероприятия ограничили численностью в 50 человек, также вполовину сократили заполняемость бассейнов, фитнес-центров, стоматологий, бань.

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Комментарии (5)

guess
Ещё один подписал сотни смертных приговоров пациентам, у которых уже никогда не выявят на ранних этапах, а это могло бы их спасти...
в котле им там аукнется
Njura
Налоги можно не платить?
vamingo
5% от зарплаты работника за ОМС теперь работодатели могут не отстегивать государству?
Или "это другое"?
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