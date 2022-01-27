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«Женщины беременеют, мужики свою функцию выполняют». Губернатор Ленобласти призвал прививаться, иначе всё закроют

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Жителям Ленобласти пригрозили жесткими ограничениями из-за роста заболеваемости коронавирусом. Губернатор Александр Дрозденко назвал это крайней мерой, пишет 47news 27 января.

На прививку в среднем приходят 4,5 тысячи человек в день, хотя пункты вакцинации в регионе готовы принять до 30 тысяч, заявил глава комздрава Сергей Вылегжанин. При этом заболеваемость растет, за минувшие сутки в области было выявлено 912 случаев COVID-19.

«У нас никогда не было таких цифр. Чудес не бывает, выхода два: либо массовая вакцинация, либо массовые ограничения», — сказал Дрозденко.

Он также обратился к тем, кто всё еще не сделал прививку. Губернатор рассказал, что сам ревакцинировался в понедельник. «Противникам вакцинации скажу: никто Wi-Fi после прививки раздавать не стал. Женщины беременеют, мужики тоже свою функцию выполняют. Не в XVIII веке живем», — добавил глава региона.

24 января стало известно, что в Ленобласти усиливаются антикоронавирусные ограничения. Любые мероприятия в регионе теперь ограничены по численности до 50 человек. Наполовину сокращается заполняемость бассейнов, фитнес-центров, стоматологий, бань, у которых есть ковид-паспорта, а в желтой зоне — также ночных клубов, дискотек, передвижных цирков шапито, салонов красоты и предприятий общепита.

Организациям и предпринимателям рекомендовано перевести на удаленку не менее 30 % работников — в первую очередь не переболевших и не вакцинированных, старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, в автобус можно будет попасть только в медицинской маске.

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Комментарии (27)

VKuser203216
Пошли и привились. Хватит бухтеть, то Вам маски не нравятся, то коды, то прививки. Что Вам нравится? На пузе лежать и задыхаться, но обязательно, чтобы врачи бегали вокруг вас.
Abu-Denis
При чем тут "не в XVIII веке живем"? Как раз в том веке и начали прививки испытывать, причем успешно.

А Дрозденко, что бы он там ни сморозил в отдельно взятой речи, всё равно самый толковый и человечный из региональных начальников. Такое у меня впечатление сформировалось, когда наблюдал за экономическими форумами и встречами губернатора с жителями Ленобласти. Не сидит приклеенный к креслу, а ездит по городкам, поселкам и деревням, вникает в проблемные ситуации, чтобы их разрулить. Никакой барской спеси и отчужденности, умеет говорить убедительно и внятно. А тут, может, зарапортовался.
Static
Чипанутые антиваксеры опять набежали.
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