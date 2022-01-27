«Женщины беременеют, мужики свою функцию выполняют». Губернатор Ленобласти призвал прививаться, иначе всё закроют

«У нас никогда не было таких цифр. Чудес не бывает, выхода два: либо массовая вакцинация, либо массовые ограничения», — сказал Дрозденко.

На прививку в среднем приходят 4,5 тысячи человек в день, хотя пункты вакцинации в регионе готовы принять до 30 тысяч, заявил глава комздрава Сергей Вылегжанин. При этом заболеваемость растет, за минувшие сутки в области было выявлено 912 случаев COVID-19.

Он также обратился к тем, кто всё еще не сделал прививку. Губернатор рассказал, что сам ревакцинировался в понедельник. «Противникам вакцинации скажу: никто Wi-Fi после прививки раздавать не стал. Женщины беременеют, мужики тоже свою функцию выполняют. Не в XVIII веке живем», — добавил глава региона.



24 января стало известно, что в Ленобласти усиливаются антикоронавирусные ограничения. Любые мероприятия в регионе теперь ограничены по численности до 50 человек. Наполовину сокращается заполняемость бассейнов, фитнес-центров, стоматологий, бань, у которых есть ковид-паспорта, а в желтой зоне — также ночных клубов, дискотек, передвижных цирков шапито, салонов красоты и предприятий общепита.

