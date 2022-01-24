FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
77.36р87.59р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Больше 50 не собираться. Ленобласть закручивает антиковидные гайки

В Ленобласти усиливаются антикоронавирусные ограничения. Изменения в соответствующее постановление, которые подписал губернатор Александр Дрозденко, 24 января публикует правительство региона.

10
Печать

Любые мероприятия в регионе теперь ограничены по численности до 50 человек. Наполовину сокращается заполняемость бассейнов, фитнес-центров, стоматологий, бань, у которых есть ковид-паспорта, а в желтой зоне — также ночных клубов, дискотек, передвижных цирков шапито, салонов красоты и предприятий общепита.

Организациям и предпринимателям рекомендовано перевести на удаленку не менее 30% работников — в первую очередь не переболевших и не вакцинированных, старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, в автобус можно будет попасть только в медицинской маске.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город переходит в мобилизационный режим из-за пятой волны коронавируса. По его словам, она оказалась самой тяжелой. Также градоначальник анонсировал более жесткие коронавирусные ограничения.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

260928241
Так они же Нью-Васюков понастроили, вокруг Питера. 50 маловато будет. Может 50 тысяч?
267059253
Надеюсь этот идиотина объяснил коронавирусу, что в соответствии с новым распоряжением заражать можно только там, где более 50 собравшихся, а там где менее - ни в коем случае!
266410437
Метро Девяткино в Мурино Ленинградской области будет выполнять это постановление?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний