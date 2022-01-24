Больше 50 не собираться. Ленобласть закручивает антиковидные гайки

Любые мероприятия в регионе теперь ограничены по численности до 50 человек. Наполовину сокращается заполняемость бассейнов, фитнес-центров, стоматологий, бань, у которых есть ковид-паспорта, а в желтой зоне — также ночных клубов, дискотек, передвижных цирков шапито, салонов красоты и предприятий общепита.



Организациям и предпринимателям рекомендовано перевести на удаленку не менее 30% работников — в первую очередь не переболевших и не вакцинированных, старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, в автобус можно будет попасть только в медицинской маске.

