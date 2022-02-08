Адвокат Павлов* обратился к Совету Адвокатской палаты

Адвокат «Первого отдела» Иван Павлов* (включен в реестр СМИ-иноагентов) опубликовал обращение к Совету Палаты адвокатов.



«Со многими из вас мы знакомы лично. Некоторые из вас знают меня не понаслышке, а по совместной работе в защите общих доверителей по уголовным делам. <...> Мне пришлось пожертвовать многим, чтобы иметь возможность до конца исполнять свои профессиональные обязанности», — приводит 8 февраля заявление Ивана Павлова Telegram-канал «Первого отдела».



Он предположил, что на членов Совета Палаты адвокатов оказывалось «огромное давление». Павлов рассказал, что отъезд за границу стал для него «единственной возможностью» продолжать свою деятельность.

