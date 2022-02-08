Адвокат Павлов* обратился к Совету Адвокатской палаты

Адвокат «Первого отдела» Иван Павлов* (включен в реестр СМИ-иноагентов) опубликовал обращение к Совету Палаты адвокатов.
«Со многими из вас мы знакомы лично. Некоторые из вас знают меня не понаслышке, а по совместной работе в защите общих доверителей по уголовным делам. <...> Мне пришлось пожертвовать многим, чтобы иметь возможность до конца исполнять свои профессиональные обязанности», — приводит 8 февраля заявление Ивана Павлова Telegram-канал «Первого отдела».
Он предположил, что на членов Совета Палаты адвокатов оказывалось «огромное давление». Павлов рассказал, что отъезд за границу стал для него «единственной возможностью» продолжать свою деятельность.
Адвокат журналиста Ивана Сафронова, обвинённого в госизмене, Иван Павлов был признан нарушителем норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, а также Кодекса профессиональной этики. Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Санкт-Петербурга согласилась с представлением Минюста.
При этом коллеги Павлова заметили, что в документе нет ссылок на положения якобы нарушенного Кодекса профессиональной этики адвокатов, как нет и других указаний на само «нарушение».
Сам Иван Павлов, будучи обвинённым по уголовной статье о «разглашении материалов предварительного следствия», уехал в Грузию. Он объявлен в розыск.
*Включён в реестр Минюста СМИ-иноагентов