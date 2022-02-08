FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
75.68р86.52р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Адвокат Павлов* обратился к Совету Адвокатской палаты

3
Печать

Адвокат «Первого отдела» Иван Павлов* (включен в реестр СМИ-иноагентов) опубликовал обращение к Совету Палаты адвокатов.

«Со многими из вас мы знакомы лично. Некоторые из вас знают меня не понаслышке, а по совместной работе в защите общих доверителей по уголовным делам. <...> Мне пришлось пожертвовать многим, чтобы иметь возможность до конца исполнять свои профессиональные обязанности», — приводит 8 февраля заявление Ивана Павлова Telegram-канал «Первого отдела».

Он предположил, что на членов Совета Палаты адвокатов оказывалось «огромное давление». Павлов рассказал, что отъезд за границу стал для него «единственной возможностью» продолжать свою деятельность.

Адвокат журналиста Ивана Сафронова, обвинённого в госизмене, Иван Павлов был признан нарушителем норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, а также Кодекса профессиональной этики. Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Санкт-Петербурга согласилась с представлением Минюста.

При этом коллеги Павлова заметили, что в документе нет ссылок на положения якобы нарушенного Кодекса профессиональной этики адвокатов, как нет и других указаний на само «нарушение».

Сам Иван Павлов, будучи обвинённым по уголовной статье о «разглашении материалов предварительного следствия», уехал в Грузию. Он объявлен в розыск.

*Включён в реестр Минюста СМИ-иноагентов

Подзащитный Павлова Иван Сафронов находится под стражей в СИЗО Лефортово. Он обвиняется по статье «госизмена». Изначально сообщалось, что Сафронов был связан с чешской разведкой. Осенью 2021 года СМИ сообщили о новых эпизодах. Якобы Сафронов был связан с разведками Германии и Японии. Сафронов не признает себя виновным. От сделки со следствием он отказался. В ноябре следователи снова пытались получить от Сафронова признательные показания, предлагая новую сделку.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

AndrewBarsik
Увы, но адвокаты постепенно вынуждены становится просто психотерапевтами для людей, наивно верующих в существование в России независимого суда. Полноценное процессуальное противоборство с государством стало невозможным.
orlovandrei1986
на сайтах диггеров все ваши псевдо-тайны уже давно - по 300-600 фоточек самых как бы тайных мест....
только это уже лет 10-15 последних - и чё-та эти сайты никто не закрыл, и владельцев не посадил...
профанация чистой воды =)
HomerMP
Так а где текст обращения? Ссылка ведёт на закрытый чат.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний