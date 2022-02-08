Зеленский пообещал смартфоны привитым от ковида пожилым украинцам

Вакцинированные от COVID-19 украинцы старше 60 лет получат от государства бесплатный смартфон с льготным тарифом. Об этом 8 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе «Дия Саммита».



«Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф», – цитирует главу государства «Страна.UA».

