Зеленский пообещал смартфоны привитым от ковида пожилым украинцам

Вакцинированные от COVID-19 украинцы старше 60 лет получат от государства бесплатный смартфон с льготным тарифом. Об этом 8 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе «Дия Саммита».
«Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф», – цитирует главу государства «Страна.UA».
Как пишет «Украинская правда», Зеленский предложил гражданам самим выбрать название для этой программы. Среди вариантов – єСмартфон, БабушкаФон, єДедушка и єБабушка.
«Преимущества цифрового государства должны быть доступны всем независимо от возраста», – отметил Зеленский.
В ноябре прошлого года Зеленский пообещал, что все полностью вакцинированные граждане получат по тысяче гривен — примерно 2 700 рублей. Чтобы получить деньги, нужно подать заявку через приложение «Дия».