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Зеленский пообещал смартфоны привитым от ковида пожилым украинцам

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Вакцинированные от COVID-19 украинцы старше 60 лет получат от государства бесплатный смартфон с льготным тарифом. Об этом 8 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе «Дия Саммита».

«Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф», – цитирует главу государства «Страна.UA».

Как пишет «Украинская правда», Зеленский предложил гражданам самим выбрать название для этой программы. Среди вариантов – єСмартфон, БабушкаФон, єДедушка и єБабушка.

«Преимущества цифрового государства должны быть доступны всем независимо от возраста», – отметил Зеленский.

В ноябре прошлого года Зеленский пообещал, что все полностью вакцинированные граждане получат по тысяче гривен — примерно 2 700 рублей. Чтобы получить деньги, нужно подать заявку через приложение «Дия».

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Комментарии (3)

SU LUX INN
добрая Новость! похоже, скоро у Меня будет смартфон!
M.Kvartin
Угу, вот только смартфонов пожилым и не хватает до полного счастья...
260569221
Ага. Видать америкосы передали ящик со смартфонами ему, в виде гуманитарной помощи)))
Смешно
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