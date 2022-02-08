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Основатель Gulagu.net Осечкин рассказал об угрозах убийством

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Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что ему угрожают убийством.

«По поводу угроз, которые поступили в мой адрес, по поводу ближайшей ликвидации — мы живем один раз. <...> Что бы ни происходило дальше, я не боюсь», — рассказал он в опубликованном 8 февраля на YouTube видео.

В комментарии к ролику он указал, что за его убийство якобы готовы заплатить 100 тысяч евро. Информацию об этом он получил от своего источника.

По словам Осечкина, адвокаты уже передали эту информацию французской полиции.

4 октября проект Gulagu.net рассказал о том, что в его распоряжение якобы попал секретный архив ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. По словам Владимира Осечкина, в общей сложности у правозащитников оказалось более 40 Гб секретных материалов. В частности, одно видео якобы было из туберкулезной больницы ФСИН в Саратове.

На фоне этого скандала начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке. Следственный комитет по Саратовской области начал проверку новых сообщений об издевательствах над заключёнными в тюремной больнице в рамках расследования прежних дел о насилии в этом учреждении ФСИН.

ФСБ и ФСИН потребовали заблокировать в России страницу Gulagu.net летом 2021 года. Роскомнадзор заблокировал сайт в июле.

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Комментарии (3)

Алик-1
Скрывающийся от следствия мошенник опасается кинутых на бабки клиентов. Французская полиция обещала крышу с условием, что он не будет кидать местных. Если в России - то можно
265859857
Путинским силовикам нужен Гулаг
dragvs
Лихие путинские годы...
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