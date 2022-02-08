Основатель Gulagu.net Осечкин рассказал об угрозах убийством

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что ему угрожают убийством.



«По поводу угроз, которые поступили в мой адрес, по поводу ближайшей ликвидации — мы живем один раз. <...> Что бы ни происходило дальше, я не боюсь», — рассказал он в опубликованном 8 февраля на YouTube видео.

В комментарии к ролику он указал, что за его убийство якобы готовы заплатить 100 тысяч евро. Информацию об этом он получил от своего источника.



По словам Осечкина, адвокаты уже передали эту информацию французской полиции.

