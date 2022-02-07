Первый месяц 2022 года стал вторым самым снежным январем за всю историю ЗСД

С 1 по 31 января с ЗСД было убрано 43 тысячи кубометров снега. На снегоплавилки и полигоны его вывозили как собственной, так и привлеченной техникой, сообщает 7 февраля пресс-служба «МСС». По количеству убранного снега с момента открытия движения по всем участкам ЗСД первый месяц этого года уступает лишь январю 2019 года, когда с магистрали вывезли 59 тысяч кубометров снежных масс.
Особенностью уборки ЗСД как внутригородской трассы является то, что весь собираемый на проезжей части снег нужно вывозить. В отличие от загородных трасс, здесь невозможен шнековый выброс снега за пределы дороги. Техника, собирающая снег с дороги и готовящая его к погрузке на самосвалы, выходила на маршруты в среднем по шесть раз в сутки и в общей сложности накатала около 200 тысяч километров.
Для противогололедной обработки проезжей части применяют соль и песко-соляную смесь, а при сильных заморозках — кальций хлористый. Он плавит снежный покров, превращая его в воду, и, чтобы избежать ледяного наката, спецтехника сразу убирает образовавшуюся влажную массу. Значительная часть ЗСД расположена на мостах и эстакадах, которые требуют особого внимания. В таких местах дорожное полотно промерзает сильнее из-за того, что окружено холодным воздухом со всех сторон, в отличие от дорог, расположенных на земле. За зимний сезон-2021/22 на обработку ЗСД израсходовали 7,7 тысячи тонн реагентов, причем 3,4 тысячи тонн из них — в январе. Это на 1 тысячу тонн больше, чем использовали в январе прошлого года.