Первый месяц 2022 года стал вторым самым снежным январем за всю историю ЗСД

С 1 по 31 января с ЗСД было убрано 43 тысячи кубометров снега. На снегоплавилки и полигоны его вывозили как собственной, так и привлеченной техникой, сообщает 7 февраля пресс-служба «МСС». По количеству убранного снега с момента открытия движения по всем участкам ЗСД первый месяц этого года уступает лишь январю 2019 года, когда с магистрали вывезли 59 тысяч кубометров снежных масс.



Особенностью уборки ЗСД как внутригородской трассы является то, что весь собираемый на проезжей части снег нужно вывозить. В отличие от загородных трасс, здесь невозможен шнековый выброс снега за пределы дороги. Техника, собирающая снег с дороги и готовящая его к погрузке на самосвалы, выходила на маршруты в среднем по шесть раз в сутки и в общей сложности накатала около 200 тысяч километров.