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В Кремле следят за реакцией Чечни на разговор Путина с Кадыровым

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Реакцию властей Чечни на недавний разговор Владимира Путина и Рамзана Кадырова отслеживают в Кремле, сообщил 7 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Все, что обсуждается на беседах глав регионов с президентом России, далее тщательно отслеживается различными профильными подразделениями администрации президента и другими ведомствами», — цитирует Пескова «Интерфакс». Прокомментировал пресс-секретарь Путина и петицию на платформе Change.org, где начался сбор подписей за отставку Кадырова. «Там обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами», — сказал он.

Президент России и глава Чечни встретились в начале февраля. Согласно официальным сообщениям, на встрече обсуждалось социально-экономическое развитие республики. Сам Кадыров назвал беседу «доброй», а также отметил, что обсуждались острые вопросы, в которых было нужно личное участие президента.

В центре внимания СМИ Рамзан Кадыров оказался в конце января, когда чеченские силовики ворвались в квартиру экс-судьи Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде и вывезли в Грозный его супругу. Подробнее о подоплеке этой истории читайте на «Фонтанке». Позже Кадыров назвал «пособниками террористов» члена СПЧ, главу «Комитета против пыток» (признан иноагентом в РФ) и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. В Кремле заявили, что в этом нужно разбираться. Милашина покинула Россию из-за угроз со стороны чеченских властей.

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Комментарии (9)

ShkVAl
Такое чувство, что кто-нибудь ожидает каких-то правильных решений. Да их никогда не было.
Поразительная наивность.
piterez
Реакция последовала, в Чечню перевели дополнительно 300 млрд. рублей на повышение благосостояния населения и укрепления доверия главе республики....
kоt-obormot
«Там обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами» - да ладно, там училок, и бюджетников нет...
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