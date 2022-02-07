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Депутат Вишневский обратится в Смольный из-за увольнения учительницы Серафимы Сапрыкиной

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский намерен обратиться в комитет по образованию.

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Он потребует провести проверку после заявления учительницы Серафимы Сапрыкиной об увольнении из гимназии из-за чтения стихов Александра Введенского и Даниила Хармса.

«Поговорили с Серафимой. Завтра уйдет запрос в комитет по образованию. Буду требовать проверки и принятия мер», — написал Вишневский в Facebook в ночь с воскресенья на понедельник, 7 февраля. Он также назвал «знаковым совпадением» то, что администрация того же Центрального района, где расположена школа, хочет уничтожить мурал с портретом Хармса на улице Маяковского.

По словам Серафимы Сапрыкиной, администрация гимназии № 168 Центрального района Петербурга заставила её уволиться после того, как она прочла 10-классникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. Представитель администрации, по словам педагога, назвала этих поэтов «врагами народа» и «пособниками фашистов». Пост разлетелся по социальным сетям и новостным каналам.

Об увольнении Серафима Сапрыкина решилась рассказать не сразу, а после того, как посмотрела новый фильм Екатерины Гордеевой о детях репрессированных «Мамы больше не будет». Женщины ГУЛАГа». Читайте на «Фонтанке» интервью с учительницей.

Поэты-обэриуты Даниил Хармс и Александр Введенский проходили по делу о создании антисоветской нелегальной группировки литераторов в детском отделе Госиздата в 1931 году, но тогда отделались тюремными заключениями и временной высылкой из Ленинграда.

В 1941 году повторные аресты привели обоих к гибели. Хармса обвиняли в распространении «клеветнических и пораженческих настроений», доносчики приписывали ему слова о том, что во время уличных боев он якобы будет стрелять не в фашистов, а в своих же. Хармс умер в блокадном Ленинграде в тюремной больнице 2 февраля 1942 года, похоронен предположительно в братской могиле на Пискаревском кладбище. Реабилитирован в 1960 году.

Александра Введенского арестовали по обвинению в контрреволюционной агитации. Скончался от плеврита во время этапирования в эшелоне в Казань 19 декабря 1941 года. Реабилитирован в 1964 году.

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Комментарии (56)

Вульпес Инкульта
Хармс был арестован 23 августа 1941 года по обвинению в распространении клеветнических и пораженческих настроений. Ему приписывали такие слова: "Форму я не одену и в советских войсках служить не буду, не желаю быть таким дерьмом. Если меня заставят стрелять из пулемета с чердаков во время уличных боев с немцами, то я буду стрелять не в немцев, а в них из этого же пулемета". Хармс симулировал сумасшествие, чтобы избежать расстрела, был помещен в психиатрическую лечебницу и умер в тюремной больнице 2 февраля 1942 года – в один из самых голодных месяцев блокады Ленинграда. Предполагается, что он похоронен в братской могиле на Пискаревском кладбище.
Савва Морозов
вишневский и тут влез, скоро по кастрации котов влезать будет.
утром, на известном радио, предварительно договорившись, пытались связаться с симой, но она не вышла на связь. что-то осознала, что слишком далеко зашла.
сменила несколько школ за короткий период - показатель.
а 37-й - конечно. донос есть, со всех уголков страны, на инет-ресурсах, требуют расстрелять.
261228221
Правда удивительно, что репрессированный поэт эмоционально высказывался о то, что будет стрелять в тех, кто его репрессировал. Да как он мог. Отвратительно. И не логично.
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