Депутат Вишневский обратится в Смольный из-за увольнения учительницы Серафимы Сапрыкиной

«Поговорили с Серафимой. Завтра уйдет запрос в комитет по образованию. Буду требовать проверки и принятия мер», — написал Вишневский в Facebook в ночь с воскресенья на понедельник, 7 февраля. Он также назвал «знаковым совпадением» то, что администрация того же Центрального района, где расположена школа, хочет уничтожить мурал с портретом Хармса на улице Маяковского.

Он потребует провести проверку после заявления учительницы Серафимы Сапрыкиной об увольнении из гимназии из-за чтения стихов Александра Введенского и Даниила Хармса.

По словам Серафимы Сапрыкиной, администрация гимназии № 168 Центрального района Петербурга заставила её уволиться после того, как она прочла 10-классникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. Представитель администрации, по словам педагога, назвала этих поэтов «врагами народа» и «пособниками фашистов». Пост разлетелся по социальным сетям и новостным каналам.



Об увольнении Серафима Сапрыкина решилась рассказать не сразу, а после того, как посмотрела новый фильм Екатерины Гордеевой о детях репрессированных «Мамы больше не будет». Женщины ГУЛАГа». Читайте на «Фонтанке» интервью с учительницей.

