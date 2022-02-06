Поставят на учет. Депутат Госдумы предложил регистрировать бродячих собак после отлова

«Предлагаю ввести в нашем регионе регистрацию животных: в обязательном порядке для тех, кто прошел процедуру отлова и вакцинации, в добровольном порядке — для частных владельцев. Убийство, отстрелы, уничтожение животных — это не решение проблемы. Верю, что мы найдем способ, который позволит людям оставаться людьми, но это не означает, что мы должны закрывать глаза на стаи агрессивных диких собак», — цитирует депутата 6 февраля 63.RU .

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн предложил ввести обязательную регистрацию бродячих собак после отлова и вакцинации. Он полагает, что это гуманный способ решения проблемы с агрессивными животными.

По словам Хинштейна, муниципальные подрядчики отлавливают собак поодиночке, а затем выпускают в естественную среду стаями. «Получается, что мы за деньги бюджета сами собираем и сколачиваем стаи, которые становятся угрозой жителям», — добавляет он.



Депутат приводит в пример Новгородскую область: там отлов поручили социально ориентированным некоммерческим организациям, а не частным подрядчикам. Тем не менее мэр Самары Елена Лапушкина считает, что и в ее регионе система работает. В ноябре она рассказывала, что после отлова и врачебных манипуляций собак выпускают на волю с маркировкой. По словам чиновницы, это работа на перспективу: отловленных собак стерилизуют, и со временем их станет меньше.



Ранее решение проблемы предложили на Колыме: губернатор поддержал идею отправлять бездомных собак в исправительные колонии.



«Фонтанка» писала, что в последнее время участились случаи нападения бездомных собак на людей, их жертвами в том числе становятся и дети. После гибели девочки в Забайкалье депутаты Госдумы решили изменить законодательство, чтобы разобраться с проблемой нападения бездомных животных на людей.

