«Еду в Магадан». На Колыме бездомных собак предложили отправлять в исправительные колонии

В Магаданской области, где ввели режим ЧС из-за бродячих собак, решили бороться с проблемой радикально. Животных ждут в исправительных колониях. Губернатор идею поддержал.
«Я беседовал с руководителем УФСИН по Магаданской области. С его стороны есть очень хорошее предложение — создание при УФСИН пунктов передержки бродячих собак. Они уже посчитали сами: вольеры на девять-десять собак — 9–10 миллионов рублей. <…> Это очень хорошее предложение, мы его поддержим. Это и занятость людей в исправительных учреждениях, это и удешевление стоимости, это, если хотите, перевоспитание, уход за животными», — заявил 4 февраля глава региона Сергей Носов (цитата по РИА Новости).
«Фонтанка» писала, что в последнее время участились случаи нападения бездомных собак на людей, их жертвами в том числе становятся и дети. После гибели девочки в Забайкалье депутаты Госдумы решили изменить законодательство, чтобы разобраться с проблемой нападения бездомных животных на людей.