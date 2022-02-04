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«Еду в Магадан». На Колыме бездомных собак предложили отправлять в исправительные колонии

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В Магаданской области, где ввели режим ЧС из-за бродячих собак, решили бороться с проблемой радикально. Животных ждут в исправительных колониях. Губернатор идею поддержал.

«Я беседовал с руководителем УФСИН по Магаданской области. С его стороны есть очень хорошее предложение — создание при УФСИН пунктов передержки бродячих собак. Они уже посчитали сами: вольеры на девять-десять собак — 9–10 миллионов рублей. <…> Это очень хорошее предложение, мы его поддержим. Это и занятость людей в исправительных учреждениях, это и удешевление стоимости, это, если хотите, перевоспитание, уход за животными», — заявил 4 февраля глава региона Сергей Носов (цитата по РИА Новости).

«Фонтанка» писала, что в последнее время участились случаи нападения бездомных собак на людей, их жертвами в том числе становятся и дети. После гибели девочки в Забайкалье депутаты Госдумы решили изменить законодательство, чтобы разобраться с проблемой нападения бездомных животных на людей.

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Комментарии (6)

Local
"Вольеры на девять-десять собак-
9-10 миллионов рублей" (С)
Содержание каждой собачки обойдётся намного дороже,чем приходится на одного ребёнка?
Шелудивый пёс
Экспортировать в Корею!
vetra251@gmail.com
в сочи их или в ялту. там тепло и собаки станут ласковыми, да?
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