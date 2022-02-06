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В Белом доме допустили, что Россия может «аннексировать Донбасс»

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Американские власти считают, что Россия может предпринять любые действия на востоке Украины, в том числе «аннексию Донбасса». Об этом 6 февраля заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире NBC.


«Действия РФ могут принимать разные формы, включая возможность того, что они аннексируют оккупированные территории, территории на востоке Украины, известные как Донбасс», — сказал он (цитата по ТАСС). Чиновник допустил и «полномасштабное вторжение» России.

Салливан отметил, что эскалация ситуации и «нападение» на Украину могут произойти «в любой момент». США не исключают, что обострение возможно и во время Олимпийских игр.

«Мы должны быть готовы к возможности военных действий со стороны России до завершения Олимпиады. Мы также должны быть готовы к такой возможности после завершения Олимпиады. <...> То есть нельзя полагать, что в ближайшие пару недель ничего не случится», — добавил он.

Ранее ряд американских СМИ заявили, что Россия якобы стянула к границе с Украиной 70% военных сил, необходимых ей для «нападения». Журналисты со ссылкой на источники называют и вероятное количество жертв возможного конфликта, а военные в США предположили, что Киев в случае «вторжения» падет за 72 часа. Российские власти уже неоднократно отрицали возможность войны с Украиной и говорили об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада.

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Комментарии (20)

260635291
Я вхожу и выхожу. Мне минут 20 достаточно. Но месяцами? Это какое то порно. Причём у автора нет сексуального партнёра.
261896911
Хороший заголовок!
виннопухх
Долбанное шапито!
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