В Белом доме допустили, что Россия может «аннексировать Донбасс»

Американские власти считают, что Россия может предпринять любые действия на востоке Украины, в том числе «аннексию Донбасса». Об этом 6 февраля заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире NBC.





«Действия РФ могут принимать разные формы, включая возможность того, что они аннексируют оккупированные территории, территории на востоке Украины, известные как Донбасс», — сказал он (цитата по ТАСС). Чиновник допустил и «полномасштабное вторжение» России.



Салливан отметил, что эскалация ситуации и «нападение» на Украину могут произойти «в любой момент». США не исключают, что обострение возможно и во время Олимпийских игр.

