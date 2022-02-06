В Белом доме допустили, что Россия может «аннексировать Донбасс»

Американские власти считают, что Россия может предпринять любые действия на востоке Украины, в том числе «аннексию Донбасса». Об этом 6 февраля заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире NBC.
«Действия РФ могут принимать разные формы, включая возможность того, что они аннексируют оккупированные территории, территории на востоке Украины, известные как Донбасс», — сказал он (цитата по ТАСС). Чиновник допустил и «полномасштабное вторжение» России.
Салливан отметил, что эскалация ситуации и «нападение» на Украину могут произойти «в любой момент». США не исключают, что обострение возможно и во время Олимпийских игр.
«Мы должны быть готовы к возможности военных действий со стороны России до завершения Олимпиады. Мы также должны быть готовы к такой возможности после завершения Олимпиады. <...> То есть нельзя полагать, что в ближайшие пару недель ничего не случится», — добавил он.
Ранее ряд американских СМИ заявили, что Россия якобы стянула к границе с Украиной 70% военных сил, необходимых ей для «нападения». Журналисты со ссылкой на источники называют и вероятное количество жертв возможного конфликта, а военные в США предположили, что Киев в случае «вторжения» падет за 72 часа. Российские власти уже неоднократно отрицали возможность войны с Украиной и говорили об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада.