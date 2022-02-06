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Fox News: В США заявили, что Киев падет через 72 часа после «вторжения» России

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Киев продержится не более трех суток в случае «полномасштабного вторжения» России на Украину. Об этом заявил конгрессменам председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли, передает 6 февраля Fox News со ссылкой на источники.

«Милли сказал законодателям во время брифингов за закрытыми дверями 2 и 3 февраля, что полномасштабное вторжение России в Украину может привести к падению Киева в течение 72 часов и к гибели 15 000 украинских военнослужащих и 4 000 российских военнослужащих», — рассказали собеседники канала.

Отмечается, что на брифингах в Конгрессе также присутствовали высокопоставленные военные и чиновники, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и директор Национальной разведки Аврил Хэйнс.

Также один из источников сообщил Fox News, что США готовятся «к серьезному кризису с беженцами и мигрантами». Американцы считают, что граждане Украины будут бежать от «российской агрессии» в Европу.

Ранее издания Washington Post и Reuters сообщили, что Россия якобы стянула к границе с Украиной 70% войск, необходимых ей для начала «вторжения». Один из источников заявил журналистам, что, согласно подсчетам США, в случае полномасштабной войны украинская армия потеряет от 5 до 25 тысяч военнослужащих, российская — от 3 до 10 тысяч. Потери среди гражданского населения могут составить от 25 до 50 тысяч человек. Беженцами в результате гуманитарного кризиса станут около пяти миллионов человек.

А немецкий таблоид Bild описал сценарий «нападения» России с «марионеточным правительством», осадой украинских городов и специальными лагерями для несогласных.

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Комментарии (59)

Modest_5e4ce41f7533b
В Грозном за три дня собирались навести конституционный порядок.
265055770
А Лондон сколько продержится?
bratvanavsegda
Мда, представлять городские бои в масштабах Харькова, например, неприятно, как минимум. Город взять вообще трудно, плотная затройка, многоэтажки, подвалы. А сколько таких городов вна Украине.
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