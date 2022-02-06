Fox News: В США заявили, что Киев падет через 72 часа после «вторжения» России

«Милли сказал законодателям во время брифингов за закрытыми дверями 2 и 3 февраля, что полномасштабное вторжение России в Украину может привести к падению Киева в течение 72 часов и к гибели 15 000 украинских военнослужащих и 4 000 российских военнослужащих», — рассказали собеседники канала.

Киев продержится не более трех суток в случае «полномасштабного вторжения» России на Украину. Об этом заявил конгрессменам председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли, передает 6 февраля Fox News со ссылкой на источники.

Отмечается, что на брифингах в Конгрессе также присутствовали высокопоставленные военные и чиновники, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и директор Национальной разведки Аврил Хэйнс.



Также один из источников сообщил Fox News, что США готовятся «к серьезному кризису с беженцами и мигрантами». Американцы считают, что граждане Украины будут бежать от «российской агрессии» в Европу.



Ранее издания Washington Post и Reuters сообщили, что Россия якобы стянула к границе с Украиной 70% войск, необходимых ей для начала «вторжения». Один из источников заявил журналистам, что, согласно подсчетам США, в случае полномасштабной войны украинская армия потеряет от 5 до 25 тысяч военнослужащих, российская — от 3 до 10 тысяч. Потери среди гражданского населения могут составить от 25 до 50 тысяч человек. Беженцами в результате гуманитарного кризиса станут около пяти миллионов человек.



А немецкий таблоид Bild описал сценарий «нападения» России с «марионеточным правительством», осадой украинских городов и специальными лагерями для несогласных.