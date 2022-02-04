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«Новая газета» назвала отъезд Милашиной из России после угроз чеченских властей «командировкой»

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Редакция «Новой газеты» сделала официальное заявление по поводу отъезда из России журналистки Елены Милашиной. Оно опубликовано в ночь на 4 февраля.

«В связи с особыми отношениями, выстроившимися между федеральной властью и главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, ввиду многочисленных личных угроз, брошенных в последние дни видными представителями Чеченской республики в адрес обозревателя «Новой» Елены Милашиной, редакция приняла решение о командировке Елены Милашиной за пределы Российской Федерации. Елена следует протоколам безопасности, утвержденным редакцией. Ее локация никак не отразится на освещении темы прав человека в Чечне», — говорится в сообщении.

Ранее Милашина сама заявила, что уезжает из-за угроз, последовавших после публикаций про семью экс-судьи Янгулбаева.

Скандал вокруг отношений чеченских властей с семьёй Янгулбаевых разгорелся в январе, когда силовики из Чечни задержали супругу судьи в Нижнем Новгороде и увезли на Кавказ. СМИ объясняли происходящее тем, что живущий вне РФ сын судьи якобы имеет отношение к Telegram-каналу, который критикует чеченскую власть.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что «эту семейку ждёт место либо в тюрьме, либо под землей». После этого Кадыров назвал «пособниками террористов» правозащитника Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, которые рассказали о преследовании Янгулбаевых. «Новая» просит главу СК Бастрыкина возбудить в отношении Кадырова уголовное дело по экстремистской 282-й статье УК РФ. В Кремле заявили, что высказывания Кадырова — «это его право».

После задержания супруги федеральный судья Янгулбаев покинул Россию. 28 января чеченский омбудсмен показал видео с арестованной женой судьи Янгулбаева, на котором женщина молчит. 30 января неизвестные развесили плакаты о правозащитнике-«предателе» Каляпине в доме его матери.

«Фонтанка» рассказывала всю историю противостояния семьи Янгулбаевых и властей Чечни.

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Комментарии (1)

azul
Молодцы Новая газета, берегут своих.
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