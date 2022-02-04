«Новая газета» назвала отъезд Милашиной из России после угроз чеченских властей «командировкой»

Редакция «Новой газеты» сделала официальное заявление по поводу отъезда из России журналистки Елены Милашиной. Оно опубликовано в ночь на 4 февраля.
«В связи с особыми отношениями, выстроившимися между федеральной властью и главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, ввиду многочисленных личных угроз, брошенных в последние дни видными представителями Чеченской республики в адрес обозревателя «Новой» Елены Милашиной, редакция приняла решение о командировке Елены Милашиной за пределы Российской Федерации. Елена следует протоколам безопасности, утвержденным редакцией. Ее локация никак не отразится на освещении темы прав человека в Чечне», — говорится в сообщении.
Ранее Милашина сама заявила, что уезжает из-за угроз, последовавших после публикаций про семью экс-судьи Янгулбаева.