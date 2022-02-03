FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -12
76.48р86.28р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

В Петербурге почти 10 тысяч классов занимаются на удалёнке

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ удалённо занимаются на уроках 9663 класса в 674 школах Петербурга. Об этом сообщает комитет по образованию 3 февраля.

3
Печать

Речь идёт не только о 7–11 классах, которые полностью переведены на дистанционное обучение, но и об учениках младшего возраста. Сколько младших классов находится на карантине, в Смольном уточнить не смогли. Всего в городе 50 тысяч классов.

Также закрыты 184 группы в 87 детских садах.

В начале недели удалённо учились четыре тысячи классов, 168 групп в 78 детских садах не принимали воспитанников. Из-за большого роста заболеваемости коронавирусом среди детей власти приняли решение отправить на дистанционное обучение 7–11 классы до 13 февраля. Однако итоговое сочинение и участие в олимпиадах останется для старшеклассников очным.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

тов
Надо разделять тех кто после инъекций - орков и чистокровных детей - эльфов.

Чтобы орки кто с инъециями и поэтому болеют не заражали чистокровных эльфов.
Mollyy
Сколько еще надо что-бы отправили всех на удаленку?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний