В Петербурге почти 10 тысяч классов занимаются на удалёнке

Речь идёт не только о 7–11 классах, которые полностью переведены на дистанционное обучение, но и об учениках младшего возраста. Сколько младших классов находится на карантине, в Смольном уточнить не смогли. Всего в городе 50 тысяч классов.



Также закрыты 184 группы в 87 детских садах.



В начале недели удалённо учились четыре тысячи классов, 168 групп в 78 детских садах не принимали воспитанников. Из-за большого роста заболеваемости коронавирусом среди детей власти приняли решение отправить на дистанционное обучение 7–11 классы до 13 февраля. Однако итоговое сочинение и участие в олимпиадах останется для старшеклассников очным.

