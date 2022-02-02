Петербургским старшеклассникам разрешат выходить из дома ради итогового сочинения и олимпиад

Дистанционка в Петербурге совпала с датами написания итогового сочинения и днями проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Для этих испытаний будет сделано исключение. Они пройдут очно.



«3-я четверть очень активная. Наши старшеклассники выйдут на 1 день 2 февраля писать итоговое сочинение в очном режиме. Мы также не можем лишить наших детей участия в олимпиаде, призом которой является возможность поступить в вузы без экзаменов. 2 000 ребят 9–11-х классов очно примут участие в соревнованиях, к которым они долго шли и много готовились, при строжайшем соблюдении всех санитарных мер и разделении детских коллективов на олимпиадных площадках», — заявила вице-губернатор Ирина Потехина 2 февраля.

