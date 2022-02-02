Петербургским старшеклассникам разрешат выходить из дома ради итогового сочинения и олимпиад

Дистанционка в Петербурге совпала с датами написания итогового сочинения и днями проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Для этих испытаний будет сделано исключение. Они пройдут очно.
«3-я четверть очень активная. Наши старшеклассники выйдут на 1 день 2 февраля писать итоговое сочинение в очном режиме. Мы также не можем лишить наших детей участия в олимпиаде, призом которой является возможность поступить в вузы без экзаменов. 2 000 ребят 9–11-х классов очно примут участие в соревнованиях, к которым они долго шли и много готовились, при строжайшем соблюдении всех санитарных мер и разделении детских коллективов на олимпиадных площадках», — заявила вице-губернатор Ирина Потехина 2 февраля.
Даты итогового сочинения в 2022 году:
2 февраля и 4 мая
График проведения соревнований Всероссийской олимпиады школьников:
2 и 3 февраля — экология — 220 участников;
4 и 5 февраля — математика — 210 участников;
7 и 8 февраля — история — 250 участников;
10 февраля — география — 200 участников;
11 и 12 февраля — физическая культура — 170 участников;
14 февраля — право — 250 участников;
15 и 16 февраля — английский язык — 350 участников;
17 и 18 февраля — технология — 100 участников;
19 и 21 февраля — немецкий язык — 150 участников;
24 и 25 февраля — испанский язык — 130 участников;
24 февраля — итальянский язык — 40 участников;
24 и 25 февраля — китайский язык — 60 участников.
В Петербурге учащиеся 7–11-х классов переведены на дистанционное обучение до 13 февраля.