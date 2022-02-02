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Петербургским старшеклассникам разрешат выходить из дома ради итогового сочинения и олимпиад

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Дистанционка в Петербурге совпала с датами написания итогового сочинения и днями проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Для этих испытаний будет сделано исключение. Они пройдут очно.

«3-я четверть очень активная. Наши старшеклассники выйдут на 1 день 2 февраля писать итоговое сочинение в очном режиме. Мы также не можем лишить наших детей участия в олимпиаде, призом которой является возможность поступить в вузы без экзаменов. 2 000 ребят 9–11-х классов очно примут участие в соревнованиях, к которым они долго шли и много готовились, при строжайшем соблюдении всех санитарных мер и разделении детских коллективов на олимпиадных площадках», — заявила вице-губернатор Ирина Потехина 2 февраля.

Даты итогового сочинения в 2022 году:

2 февраля и 4 мая

График проведения соревнований Всероссийской олимпиады школьников:

2 и 3 февраля — экология — 220 участников;

4 и 5 февраля — математика — 210 участников;

7 и 8 февраля — история — 250 участников;

10 февраля — география — 200 участников;

11 и 12 февраля — физическая культура — 170 участников;

14 февраля — право — 250 участников;

15 и 16 февраля — английский язык — 350 участников;

17 и 18 февраля — технология — 100 участников;

19 и 21 февраля — немецкий язык — 150 участников;

24 и 25 февраля — испанский язык — 130 участников;

24 февраля — итальянский язык — 40 участников;

24 и 25 февраля — китайский язык — 60 участников.

В Петербурге учащиеся 7–11-х классов переведены на дистанционное обучение до 13 февраля.

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Комментарии (4)

VKuser4636990
Дождались)))
efela
Что за бред вы пишите. Кто им запрещает выходить из дома?
Mustamyaki
"Разрешили выходить из дома" - а так они что, под домашним арестом?
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