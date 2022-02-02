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«Вдвое больше, чем в прошлую зиму». Петербургские коммунальщики отчитались об уборке улиц от снега

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За минувшие сутки с петербургских улиц вывезли свыше 42 тысяч кубометров снега, а всего с начала холодов — более 2,7 миллиона. Это вдвое больше, чем за всю прошлую зиму, сообщает 2 февраля пресс-служба Смольного.

При этом высота снежного покрова еще не достигла прошлогодней отметки: тогда на дороги легло почти 180 сантиметров снега, сейчас — только 167. Спонсорами снежной зимы стали циклоны «Бенедикт», «Ханнелоре», «Эльза», «Квинтинус», «Мари» и «Надя» — только два последних добавили 30 сантиметров городским сугробам.

Отмечается, что в январе Государственная жилищная инспекция проверила качество зимней уборки 4 633 многоквартирных домов, и оказалось, что 1 400 зданий почистили плохо.

«Всего в январе Инспекцией была проверена деятельность 595 управляющих организаций и ТСЖ. В результате проверок возбуждено 445 дел об административных правонарушениях. Вынесено постановлений о привлечении к административной ответственности на сумму 36,6 млн рублей в соответствии с законодательством об административных правонарушениях», — говорится в релизе.

Подчеркивается, что круглосуточно город спасают от снега и наледи около 1 200 работников ручного труда и более тысячи единиц техники.

«Фонтанка» рассказывала о последствиях циклона «Надя» – по всему городу было много дорожных происшествий, а в Купчино девушке пришлось выйти со сваей прямо на дорогу, поскольку пешеходную дорожку замело снегом. Впрочем, скоро на смену циклону «Надя» в Петербург придет «Филина», но снегопады постепенно сойдут на нет.

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Комментарии (18)

mikkola2008
Снега везде до ж. И они говорят об уборке. Приедьте в кировский район. Три убека на 100 домов. Нигде не пройти. Сегодня чуть ногу не сломал когда из магазина шел на М. Жукова 60. Не лестница, а горка ледяная.
266152040
Невский и Красногвардейские районы-там тоже под снегом лед
Leo.S
Кому интересны эти кубометры, проценты и пр. Город весь в го..е это факт, а остальное пустая болтовня чиновничьего ворья.
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