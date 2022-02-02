Девушке со сваей в Купчино пришлось выйти на дорогу

Каких только чудес не встретишь поутру в Петербурге! Водителю в Купчино пришлось сбавить ход из-за неожиданной помехи на дороге — девушки с грузом. Выйти на проезжую часть её заставило, видимо, отсутствие пешеходной дорожки: всё занесено снегом.
Курьёзная видеозапись появилась 2 февраля в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Фонтанка» выяснила, что дело было на улице Олеко Дундича, а волочит девушка не что иное, как винтовую сваю.
Зрители ожидаемо упражняются в остроумии:
- «Тащит болт, который на нас положило государство».
- «Притащит и поднимет на 10-й этаж без лифта».
- «Зарядка с утра — залог успеха. Когда нет кода, чтоб ходить в зал».