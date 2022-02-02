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Девушке со сваей в Купчино пришлось выйти на дорогу

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Каких только чудес не встретишь поутру в Петербурге! Водителю в Купчино пришлось сбавить ход из-за неожиданной помехи на дороге — девушки с грузом. Выйти на проезжую часть её заставило, видимо, отсутствие пешеходной дорожки: всё занесено снегом.

Курьёзная видеозапись появилась 2 февраля в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Фонтанка» выяснила, что дело было на улице Олеко Дундича, а волочит девушка не что иное, как винтовую сваю.

Зрители ожидаемо упражняются в остроумии:

  • «Тащит болт, который на нас положило государство».
  • «Притащит и поднимет на 10-й этаж без лифта».
  • «Зарядка с утра — залог успеха. Когда нет кода, чтоб ходить в зал».

Кадр из видео в паблике <a href="https://vk.com/spb_today" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</a><a href="https://vk.com/wall-68471405_16331875" class="io-leave-page _" target="_blank">»</a>
Кадр из видео в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

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Комментарии (5)

DEMOMON
Девушка с веслом.
VKuser1606138
"Есть женщины в русских селеньях,
Их ласково - «бабы» - зовут.
Слона на скаку остановят
И хобот ему оторвут!"
(с) КВН
07A
Секретарша в строительной организации, аванс выдали!
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