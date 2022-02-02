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Автобус застрял на Комендантском при заезде на кольцо

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Список «снежных» дорожных происшествий в Петербурге утром 2 февраля пополнил инцидент с автобусом, застрявшим в Приморском районе города.

«У перекрестка Комендантского и Шаврова при заезде на кольцо (в парк), завяз автобус-гармошка. Коллапс», — сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Читатель «Фонтанки»

Многим петербуржцам в последние недели пришлось приложить усилия для того, чтобы выехать из снега.

Утром на Суздальском шоссе занесло самосвал. При этом загруженность дорог Петербурга необычно низкая, как в каникулы.

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Комментарии (3)

Maik5
"Многим петербуржцам в последние недели пришлось приложить усилия для того, чтобы выехать из снега."
Чистить надо регулярно вокруг своей машины, как положено 1.5 м., тогда и выезжать нормально будет.
Mollyy
Такие узкие проезды еще и машины паркуют. Где эвакуаторы в городе?
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