Автобус застрял на Комендантском при заезде на кольцо

Список «снежных» дорожных происшествий в Петербурге утром 2 февраля пополнил инцидент с автобусом, застрявшим в Приморском районе города.
«У перекрестка Комендантского и Шаврова при заезде на кольцо (в парк), завяз автобус-гармошка. Коллапс», — сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
Читатель «Фонтанки»
Многим петербуржцам в последние недели пришлось приложить усилия для того, чтобы выехать из снега.
Утром на Суздальском шоссе занесло самосвал. При этом загруженность дорог Петербурга необычно низкая, как в каникулы.