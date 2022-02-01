Это не бельё сушится, а сосульки. Петербург обрастает льдом не только на крышах

В первый день февраля в Петербурге немного похолодало, но похоже, что сосулек меньше, чем вчера, не стало. Они образовались не только на карнизах крыш, но и на балконах, козырьках, висящих проводах и даже на деревьях и кустах.
Причудливые «украшения к китайскому Новому году» есть и в центре города, и в спальных районах. И там, и там они могут быть очень опасны.
Городские службы борются с сосульками, в том числе необычными способами (правда, до снайперов, как в Нижнем Новгороде, дело пока не дошло). В «войне» участвуют и простые петербуржцы.