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Это не бельё сушится, а сосульки. Петербург обрастает льдом не только на крышах

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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В первый день февраля в Петербурге немного похолодало, но похоже, что сосулек меньше, чем вчера, не стало. Они образовались не только на карнизах крыш, но и на балконах, козырьках, висящих проводах и даже на деревьях и кустах.

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Причудливые «украшения к китайскому Новому году» есть и в центре города, и в спальных районах. И там, и там они могут быть очень опасны.

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Городские службы борются с сосульками, в том числе необычными способами (правда, до снайперов, как в Нижнем Новгороде, дело пока не дошло). В «войне» участвуют и простые петербуржцы.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

SlawaPiter
В Бегляндии зима...
ДуремарСПб.
Валя,вернись, вези лазер мазер,на Питер опять напали сосули убийцы.Зимой почему то
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