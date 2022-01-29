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В Смольном рассказали, когда легче всего дозвониться в службу «122»

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В Петербурге из-за «омикрон»-штамма коронавируса выросла нагрузка на службу вызова врача «122». Горожане массово жалуются на то, что не могут дозвониться по «главному ковидному номеру».

«Рекордное количество звонков — в будни утром с 8:00 до 10:00. Напоминаем, что служба «122» работает круглосуточно и без выходных. Нет необходимости дозваниваться именно по утрам. Если вы почувствовали, что вам нездоровится — не стоит ждать начала рабочего дня. Звоните в выходные, ночью — в любое время. Заявку примет голосовой помощник. Так вызвать врача на дом получится гораздо быстрее», — советуют 29 января в комитете по здравоохранению.

Если пробиться все же удалось, следует до конца дослушать вопрос голосового помощника и четко сформулировать ответ.

Ранее сообщалось, что служба «122» запускает исходящий обзвон петербуржцев по всем заявкам о вызове врача на дом. Кроме того, власти обещали увеличить количество операторов. Подробнее о работе службы 122 читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (8)

rybalka
19.01, звонила во второй половине дня, дозвонилась сразу, разговор с роботом порядка 5 минут. Через час смс "заявка принята поликлиникой", ещё через час "ждите врача, дата (тот же день)" Врача пришла в пол-десятого вечера.
164033402
До 122 нет проблем дозвониться. Потом приходит смс, врач придет такого-то числа. А поликлиника закрывает заявку как обслуженную! То есть никто по этим заявкам не приходит! Потом звонит робот, спрашивает, был ли врач, отвечаем - НЕ БЫЛ, предлагает создать новую заявку. И все по-новой. Вариантов вызвать врача на дом НЕТ в принципе.
Артист ритуальных услуг
"Заявку примет голосовой помощник" - Ночью просыпаться, чтобы позвонить "голосовому помощнику"? Этот "помощник", что, в США живёт?
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