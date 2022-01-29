В Смольном рассказали, когда легче всего дозвониться в службу «122»

В Петербурге из-за «омикрон»-штамма коронавируса выросла нагрузка на службу вызова врача «122». Горожане массово жалуются на то, что не могут дозвониться по «главному ковидному номеру».



«Рекордное количество звонков — в будни утром с 8:00 до 10:00. Напоминаем, что служба «122» работает круглосуточно и без выходных. Нет необходимости дозваниваться именно по утрам. Если вы почувствовали, что вам нездоровится — не стоит ждать начала рабочего дня. Звоните в выходные, ночью — в любое время. Заявку примет голосовой помощник. Так вызвать врача на дом получится гораздо быстрее», — советуют 29 января в комитете по здравоохранению.

