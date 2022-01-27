Служба 122, до которой не могли дозвониться петербуржцы, теперь будет звонить им сама

Служба 122 запускает исходящий обзвон петербуржцев по всем заявкам о вызове врача на дом. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе Смольного.



Там напомнили, что с понедельника в городе резко выросло количество заболевших коронавирусом, и нагрузка на службу также увеличилась. «Фонтанка» писала о том, как горожане не могли дозвониться по «главному ковидному номеру». Вице-губернатор Станислав Казарин говорил, что количество операторов увеличивают.



«Нагрузка на учреждения здравоохранения существенно возросла. Нужно убедиться, что никто не остался без необходимого осмотра врача и рекомендаций, и исключить возможные технические ошибки при закрытии заявок. Поэтому теперь, когда в систему поступает информация о закрытии заявки, голосовой помощник Виктория совершает исходящий звонок и уточняет — приходил ли к пациенту врач. Звонок гражданину поступает с номера +7 (812) 246-51-22», — сообщили сегодня в Смольном. И подчеркнули, что сбор статистики «позволит усилить учреждения здравоохранения, которые получают повышенный объем заявок».

