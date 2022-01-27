FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -4
78.94р89.15р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Служба 122, до которой не могли дозвониться петербуржцы, теперь будет звонить им сама

7
Печать

Служба 122 запускает исходящий обзвон петербуржцев по всем заявкам о вызове врача на дом. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Там напомнили, что с понедельника в городе резко выросло количество заболевших коронавирусом, и нагрузка на службу также увеличилась. «Фонтанка» писала о том, как горожане не могли дозвониться по «главному ковидному номеру». Вице-губернатор Станислав Казарин говорил, что количество операторов увеличивают.

«Нагрузка на учреждения здравоохранения существенно возросла. Нужно убедиться, что никто не остался без необходимого осмотра врача и рекомендаций, и исключить возможные технические ошибки при закрытии заявок. Поэтому теперь, когда в систему поступает информация о закрытии заявки, голосовой помощник Виктория совершает исходящий звонок и уточняет — приходил ли к пациенту врач. Звонок гражданину поступает с номера +7 (812) 246-51-22», — сообщили сегодня в Смольном. И подчеркнули, что сбор статистики «позволит усилить учреждения здравоохранения, которые получают повышенный объем заявок».

Подробнее о работе службы 122 читайте в материале «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

zelf
Аллё, это прачечная?
264086011
МТС дорабатывает неотработанное ?..
Kostyn
Ну не знаю, мы позвонили в 122, поговорили с роботом, сегодня весь день кто-то звонит, кстати, первая претензия, что не представляются, толи это городская служба, толи это из поликлиники. Короче, звонят, что-то уточняют, пока результат не ясен. Самочувствие у нас нормальное, но но есть результат пцр - положительный. Нужен больняк, хотя бы, пока не ясно что дальше делать, можно ли идти в магазин и т.д.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний