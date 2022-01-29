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Путин поручил до 1 мая проанализировать закон об иноагентах

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Минюст РФ должен до 1 мая проанализировать закон об иностранных агентах, в том числе возможность их исключения из реестра. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось 9 декабря.

В опубликованном 29 января документе сказано, что при необходимости ведомство должно «представить предложения о совершенствовании законодательства».

Ответственными назначены глава Минюста Константин Чуйченко, генпрокурор Игорь Краснов и глава СПЧ Валерий Фадеев.

Ранее Путин на встрече с СПЧ пообещал, что закон об иностранных агентах будет обсуждаться с профессиональным сообществом. В ходе большой пресс-конференции глава государства отметил, что этот закон в России гораздо более либеральный, чем аналогичный — в США, где за такую деятельность предусмотрели уголовную ответственность. При этом президент считает, что закон об иноагентах в РФ необходимо совершенствовать.

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Комментарии (3)

kоt-obormot
На маямях, ницах, монаках - одни потреоты. А в РФ сплошь иноагенты на каждом углу.
X-кот
ИКД
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