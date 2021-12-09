«Защититься от влияния извне». Путин заявил, что закон об иноагентах обсудят с журналистами

Президент России на встрече с СПЧ прокомментировал возможность изменения закона об иностранных агентах.



«С профессиональным сообществом поработаем и придем, насколько это возможно, к согласованному решению», — заявил 9 декабря Владимир Путин на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По его словам, в стране важно обеспечить свободу слова, но при этом защититься от влияния извне.



Президент напомнил, что российские СМИ в других странах также признают иностранными агентами.



Вопрос об иноагентах президенту задал член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Павел Гусев. Он полагает, что имеет смысл выносить предупреждение о внесении в реестр, а только потом реагировать.

