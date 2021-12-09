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«Защититься от влияния извне». Путин заявил, что закон об иноагентах обсудят с журналистами

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Президент России на встрече с СПЧ прокомментировал возможность изменения закона об иностранных агентах.

«С профессиональным сообществом поработаем и придем, насколько это возможно, к согласованному решению», — заявил 9 декабря Владимир Путин на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, в стране важно обеспечить свободу слова, но при этом защититься от влияния извне.

Президент напомнил, что российские СМИ в других странах также признают иностранными агентами.

Вопрос об иноагентах президенту задал член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Павел Гусев. Он полагает, что имеет смысл выносить предупреждение о внесении в реестр, а только потом реагировать.

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Комментарии (16)

Semen32
Барин косточку кинет
265867648
Он попросил сначала предупредить, потом реагировать... Стой, стрелять буду! -Стою. -Стреляю...
Денеб
Параноидальный бред бывшего майора КГБ из 70-х годов прошлого века...
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