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Правительство выделило поликлиникам более 7,3 млрд рублей для борьбы с «омикроном»

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Российские регионы получат более 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник, работающих по ОМС. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает 29 января пресс-служба кабмина.

Отмечается, что решение направлено на противодействие распространению «омикрон»-штамма COVID-19. Деньги позволят сосредоточить дополнительные ресурсы для борьбы с инфекцией.

Мишустин также поручил территориальным фондам проследить, чтобы средства дошли как можно скорее.

Ранее сообщалось, что правительство создало рабочую группу по вопросам взаимодействия кабмина и регионов в борьбе с «омикроном». В нее вошли 47 человек, куратором назначена вице-премьер Татьяна Голикова. Новый штамм ковида уже стал доминирующим на территории России. В Кремле говорили, что остановить эту вариацию коронавируса «физически невозможно», однако важно отслеживать динамику заполняемости ковидных коек.

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Комментарии (15)

Piter Russo
Смысл в этих деньгах если физически врачей нет на местах?
266456205
Чем больше денег, тем больше инфекции, и больше жижи. Все другие болезни отменяются. Все помрём от омикрона
Alex000
Может быть стоило таки средства выделить на развитие в целом, а не на героическую борьбу с соплями?
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