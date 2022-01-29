Правительство выделило поликлиникам более 7,3 млрд рублей для борьбы с «омикроном»

Российские регионы получат более 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник, работающих по ОМС. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает 29 января пресс-служба кабмина.
Отмечается, что решение направлено на противодействие распространению «омикрон»-штамма COVID-19. Деньги позволят сосредоточить дополнительные ресурсы для борьбы с инфекцией.
Мишустин также поручил территориальным фондам проследить, чтобы средства дошли как можно скорее.
Ранее сообщалось, что правительство создало рабочую группу по вопросам взаимодействия кабмина и регионов в борьбе с «омикроном». В нее вошли 47 человек, куратором назначена вице-премьер Татьяна Голикова. Новый штамм ковида уже стал доминирующим на территории России. В Кремле говорили, что остановить эту вариацию коронавируса «физически невозможно», однако важно отслеживать динамику заполняемости ковидных коек.