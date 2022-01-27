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Песков: Остановить «омикрон» физически невозможно

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Физически невозможно принять такие меры, которые остановили бы распространение штамма коронавируса «омикрон». Зато важно отслеживать динамику заполняемости ковидных коек, заявил 27 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если вы заметили логику оперативного штаба, в первую очередь в ситуации с «омикроном», учитывая, что всё-таки это заболевание развивается в более легкой форме в целом, здесь гораздо важнее мониторить и отслеживать динамику госпитализаций и динамику уровня заполняемости койко-мест в регионах», — отметил он (цитата по ТАСС).

Ранее в правительстве РФ создали рабочую группу по борьбе с «омикроном». Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что штамм коронавируса «омикрон» теперь является доминирующим в России, на него и прочие штаммы приходится более 52 % новых случаев заражения.

В Смольном сообщили, что вопрос об отмене QR-кодов пока не стоит, но «есть положительное ощущение, что «омикрон» быстрее распространяется, но не убивает нас».

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Комментарии (15)

teodor
Надо создать рабочую группу, а лучше комитет!
Guest1234
- Рабинович, я слышал, Вам вчера дали по морде, а Вы никак не отреагировали?!?
- Как это не отреагировал?!? А кто же по-Вашему упал?!?

Для борьбы с эпидемией самое главное - отслеживать заполняемость коек.
alex_k
а духовно?
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