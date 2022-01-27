В правительстве РФ создали рабочую группу по «омикрону»

При кабинете министров РФ создана новая оперативная группа по вопросам взаимодействия правительства и регионов в связи с распространением в стране штамма коронавируса «омикрон». Ее состав утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает 27 января пресс-служба федерального правительства.
Всего в рабочую опергруппу по «омикрону» вошли 47 человек. Ее куратором назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова — председатель оперштаба по борьбе с коронавирусом при правительстве. Возглавила группу замруководителя аппарата кабмина Ольга Кривонос, ее заместителем стал директор департамента здравоохранения правительства РФ Игорь Каграманян, ответственным секретарем группы — заместитель Каграманяна в департаменте Елена Скачкова.
В составе группы также глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава ФМБА Вероника Скворцова, глава Росздравнадзора Алла Самойлова, председатель ФОМС Елена Чернякова, председатель Фонда социального страхования Алексей Поликашин, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина, замглавы Минцифры Олег Качанов, замглавы Минфина Павел Кадочников, замминистра просвещения Александр Бугаев и другие.
Ранее на совещании с участием президента РФ Владимира Путина вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что штамм коронавируса «омикрон» теперь является доминирующим в России, на него и прочие штаммы приходится более