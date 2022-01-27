В правительстве РФ создали рабочую группу по «омикрону»

При кабинете министров РФ создана новая оперативная группа по вопросам взаимодействия правительства и регионов в связи с распространением в стране штамма коронавируса «омикрон». Ее состав утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает 27 января пресс-служба федерального правительства.



Всего в рабочую опергруппу по «омикрону» вошли 47 человек. Ее куратором назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова — председатель оперштаба по борьбе с коронавирусом при правительстве. Возглавила группу замруководителя аппарата кабмина Ольга Кривонос, ее заместителем стал директор департамента здравоохранения правительства РФ Игорь Каграманян, ответственным секретарем группы — заместитель Каграманяна в департаменте Елена Скачкова.

