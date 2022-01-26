«Омикрон» стал доминирующим штаммом коронавируса в России

Штамм коронавируса «омикрон» теперь является доминирующим в России, на него и прочие штаммы приходится более 52% новых случаев заражения. Об этом 26 января заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с участием Владимира Путина.



«По состоянию на сегодняшний день случаи штамма «омикрон» зафиксированы в 72 регионах страны. В структуре выявленных случаев на уходящий вариант «дельта» приходится 47,9%, на «омикрон» и другие не доминирующие штаммы — 52,1%», — уточнила она (цитата по «Интерфаксу»).

