«Омикрон» стал доминирующим штаммом коронавируса в России

Штамм коронавируса «омикрон» теперь является доминирующим в России, на него и прочие штаммы приходится более 52% новых случаев заражения. Об этом 26 января заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с участием Владимира Путина.
«По состоянию на сегодняшний день случаи штамма «омикрон» зафиксированы в 72 регионах страны. В структуре выявленных случаев на уходящий вариант «дельта» приходится 47,9%, на «омикрон» и другие не доминирующие штаммы — 52,1%», — уточнила она (цитата по «Интерфаксу»).
Она также напомнила, что показатель госпитализации пациентов с ковидом за прошлую неделю вырос на 9,3% (39 человек на 100 тыс. населения). Заболеваемость увеличилась на 102,4% (231 человек на 100 тыс. населения). Ранее Голикова рассказала, что госпитализация детей с COVID-19 выросла на 36% за последние два дня.