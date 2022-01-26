FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -5
78.64р88.93р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

«Омикрон» стал доминирующим штаммом коронавируса в России

5
Печать

Штамм коронавируса «омикрон» теперь является доминирующим в России, на него и прочие штаммы приходится более 52% новых случаев заражения. Об этом 26 января заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с участием Владимира Путина.

«По состоянию на сегодняшний день случаи штамма «омикрон» зафиксированы в 72 регионах страны. В структуре выявленных случаев на уходящий вариант «дельта» приходится 47,9%, на «омикрон» и другие не доминирующие штаммы — 52,1%», — уточнила она (цитата по «Интерфаксу»).

Она также напомнила, что показатель госпитализации пациентов с ковидом за прошлую неделю вырос на 9,3% (39 человек на 100 тыс. населения). Заболеваемость увеличилась на 102,4% (231 человек на 100 тыс. населения). Ранее Голикова рассказала, что госпитализация детей с COVID-19 выросла на 36% за последние два дня.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Slava_Rossii
Только вот в ПЦР тестах никто не пишет, каким штаммом человек болеет. Так откуда тогда данные?
dedmoroz_5e4d8827384c2
рекламные баннеры, растяжки по городку не забудьте развесить
поздравления странам партнёрам разослать
Денеб
Как говорят, с почином!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний