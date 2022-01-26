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Голикова: Госпитализация детей с COVID-19 выросла на 36% за два дня

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Госпитализация детей с новым коронавирусом резко увеличилась в России всего за два дня, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«В течение последних двух дней увеличилась госпитализация детей на 36,5%. Сейчас это предмет нашего особого внимания, конечно, мы к этому относимся с очень большим переживанием», — цитирует 26 января ТАСС заявление Голиковой с совещания президента с членами правительства.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина рассказала о непредсказуемом ковиде у детей и о том, что не всех удается от него спасти. В больнице им. Филатова умер первый в этом году несовершеннолетний с ковидом. А Роспотребнадзор заявил, что каждый пятый заболевший в Петербурге — ребенок. Число заражений ковидом у детей выросло в восемь раз.

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Комментарии (3)

Leo.S
Жижа тухнет, негодует банда, требует жертв
263784231
Спрашивать про то, уточнила ли госпожа Голикова, что именно послужило поводом для такого взрывного роста заболеваемости за последние двое суток, наверное, просто смешно...
тов
Осторожно, на улицах патрули хватают здоровых детей и госпитализируют.
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