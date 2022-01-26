Голикова: Госпитализация детей с COVID-19 выросла на 36% за два дня

Госпитализация детей с новым коронавирусом резко увеличилась в России всего за два дня, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.



«В течение последних двух дней увеличилась госпитализация детей на 36,5%. Сейчас это предмет нашего особого внимания, конечно, мы к этому относимся с очень большим переживанием», — цитирует 26 января ТАСС заявление Голиковой с совещания президента с членами правительства.



Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина рассказала о непредсказуемом ковиде у детей и о том, что не всех удается от него спасти. В больнице им. Филатова умер первый в этом году несовершеннолетний с ковидом. А Роспотребнадзор заявил, что каждый пятый заболевший в Петербурге — ребенок. Число заражений ковидом у детей выросло в восемь раз.

