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«Не всех детей удается спасти»: вице-губернатор Петербурга рассказала о непредсказуемом ковиде у малышей

Коронавирус протекает у детей непредсказуемо и не дает врачам ни минуты. Спасти удается не всех, заявила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина по итогам визита в Педиатрический университет.

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«Нагрузки в детской реанимации такие, что выдерживают только молодые и сильные. Потому что выхаживание малышей — ежедневный тест не только на профессионализм, но и на выносливость. Зачастую отойти от крошечного пациента нельзя ни на одну минуту — сутками. В отличие от взрослых, течение детских болезней нередко идет непредсказуемым образом», — рассказала Потехина 26 января на своей странице «ВКонтакте».

По словам вице-губернатора, специалисты Педиатрического университета включились в работу с самого начала пандемии, у них большой опыт, но и они не могут спасти всех. «Но, несмотря на усилия лучших докторов, не всех детей, заболевших коронавирусом, удается спасти. Понятно, что сюда попадают пациенты в основном с сопутствующими заболеваниями. Но от этого не легче», — резюмировала Потехина.

«Фонтанка» запросила у комитета по здравоохранению данные по детской смертности с коронавирусом в Петербурге.

Петербургский Роспотребнадзор уже объявил, что новая волна «омикрона» заметно изменила структуру заболеваемости — 20% заболевших теперь дети. А число заражений среди несовершеннолетних в Петербурге выросло в восемь раз.

Если вы подозреваете у себя или родных коронавирус, читайте в инструкции «Фонтанки» о том, на какие симптомы обратить внимание, куда звонить, чтобы получить помощь и совет, где сдавать тесты и сколько сидеть на карантине.

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Комментарии (6)

polinmole
Это та же Потехина, которая вчера говорила, что в школах всё нормально, болеют мало и легко, или какая-то другая?
Shhh
Господи, какая дичь!
Сотни детей умирает от онкологии , на лечение которой "нет денег".
Хватит кошмарить людей. Даже в первую волну такой жести не было.
Лучше нормальную еду в сады-школы закупайте детям, а не сплошную булку и сахар, прокачивайте врачей в поликлиниках, а то у них протоколы не меняются в течение 10 лет. Собак стерилизуйте, чтобы они не дичали и не загрызали детей, педофилов ловите и не выпускайте!!! Всем понятно, что пытаются заколоть детей, неужели кто-то еще верит, что они заботятся о наших детях???
VKuser199962806
Какой % получают эти чинуши от Гинцбурга?
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