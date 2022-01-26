«Не всех детей удается спасти»: вице-губернатор Петербурга рассказала о непредсказуемом ковиде у малышей

«Нагрузки в детской реанимации такие, что выдерживают только молодые и сильные. Потому что выхаживание малышей — ежедневный тест не только на профессионализм, но и на выносливость. Зачастую отойти от крошечного пациента нельзя ни на одну минуту — сутками. В отличие от взрослых, течение детских болезней нередко идет непредсказуемым образом», — рассказала Потехина 26 января на своей странице «ВКонтакте».



По словам вице-губернатора, специалисты Педиатрического университета включились в работу с самого начала пандемии, у них большой опыт, но и они не могут спасти всех. «Но, несмотря на усилия лучших докторов, не всех детей, заболевших коронавирусом, удается спасти. Понятно, что сюда попадают пациенты в основном с сопутствующими заболеваниями. Но от этого не легче», — резюмировала Потехина.

