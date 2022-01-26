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Ребенок умер от COVID-19 в детской больнице в Петербурге

Несовершеннолетний пациент больницы им. Филатова скончался от нового коронавируса. Это первый случай в учреждении с начала года.

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В больнице в только начавшемся 2022 году умер один ребенок, за весь 2021-й — еще один и двое за 2020 год. Речь о случаях, когда непосредственной причиной смерти был ковид, сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Петербурга 26 января.

«Фонтанка» попросила комздрав уточнить дату смерти и возраст скончавшегося от COVID-19 несовершеннолетнего.

В ноябре прошлого года сообщалось, что во втором детском стационаре — клинике Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета — умерли еще пять юных петербуржцев.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина рассказала о непредсказуемом ковиде у детей и о том, что не всех удается от него спасти.

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Комментарии (47)

Leo.S
Дети пошли в активную разработку пиар команды жиженаторов.
Ааааааа
Вообще какао страшное горе. Вряд ли родители сейчас читают Фонтанку, вряд ли им нужны здешние соболезнования в комментариях, но это все, что мы может сказать сейчас
Ааааааа
Эта ненормальная Потехина ещё и про ковид теперь рассказывает? Кто-нибудь уже уберёт ее от школ подальше? Я вообще человек культурный, но про неё уже думаю только на русском матерном.
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