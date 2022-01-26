Ребенок умер от COVID-19 в детской больнице в Петербурге

В больнице в только начавшемся 2022 году умер один ребенок, за весь 2021-й — еще один и двое за 2020 год. Речь о случаях, когда непосредственной причиной смерти был ковид, сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Петербурга 26 января.
«Фонтанка» попросила комздрав уточнить дату смерти и возраст скончавшегося от COVID-19 несовершеннолетнего.
В ноябре прошлого года сообщалось, что во втором детском стационаре — клинике Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета — умерли еще пять юных петербуржцев.
Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина рассказала о непредсказуемом ковиде у детей и о том, что не всех удается от него спасти.