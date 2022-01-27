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Смольный: Вопрос об отмене QR-кодов не стоит

Власти Петербурга вернутся к обсуждению отмены QR-кодов после того, как заболеваемость коронавирусом начнет снижаться. Об этом заявил 27 января глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик на круглом столе «Ритейл: Развитие-2022».

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«Мы подготовили предложение, в том числе по смягчению мер. Но пошла резкая волна, и в настоящий момент вопрос о снятии ограничений не стоит», — сообщил Соловейчик. Вернуться к обсуждению можно будет, как только начнется снижение заболеваемости, добавил он.

Отвечая на вопрос о возможном ужесточении ограничений, чиновник перефразировал Ницше.

«Есть положительное ощущение, что «омикрон» быстрее распространяется, но не убивает нас. Мы это видим по статистике госпитализаций, и я это вижу по потреблению кислорода в больницах. Сложных больных больше не становится. Можно надеяться, что все быстро переболеют и это будет последней масштабной вспышкой пандемии. Проверка на надёжность, которую мы прошли в прошлом году, сделала нас сильнее. Мы готовы к более сложному варианту развитию событий. Но я надеюсь, что они не наступят», — подчеркнул представитель Смольного.

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Комментарии (17)

W Bons
вот не стоит у них
nuga
как только коды ввели,так заболеваемость вверх пошла.Вывод-коды способствуют росту заразы.
272099949
Рекорды заболевания. Какие еще отмены?
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