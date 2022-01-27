Смольный: Вопрос об отмене QR-кодов не стоит

«Мы подготовили предложение, в том числе по смягчению мер. Но пошла резкая волна, и в настоящий момент вопрос о снятии ограничений не стоит», — сообщил Соловейчик. Вернуться к обсуждению можно будет, как только начнется снижение заболеваемости, добавил он.



Отвечая на вопрос о возможном ужесточении ограничений, чиновник перефразировал Ницше.



«Есть положительное ощущение, что «омикрон» быстрее распространяется, но не убивает нас. Мы это видим по статистике госпитализаций, и я это вижу по потреблению кислорода в больницах. Сложных больных больше не становится. Можно надеяться, что все быстро переболеют и это будет последней масштабной вспышкой пандемии. Проверка на надёжность, которую мы прошли в прошлом году, сделала нас сильнее. Мы готовы к более сложному варианту развитию событий. Но я надеюсь, что они не наступят», — подчеркнул представитель Смольного.

