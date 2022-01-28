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Петербургский «Пассажиравтотранс» закупает 39 газомоторных автобусов за 750 млн рублей

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ГУП «Пассажиравтотранс» объявил аукцион на покупку 39 автобусов на компримированном газе. Сейчас их у предприятия порядка 250.

Документация опубликована вечером 28 января, максимальная цена контракта — 751 млн рублей. Судя по техзаданию, речь идет об автобусах большого класса на компримированном природном газе, все должны приехать к 1 сентября 2022 года.

Ранее Смольный направил заявку на инфраструктурные кредиты на сумму 27,5 млрд рублей, 2,3 млрд из них — софинансирование в закупке 200 автобусов на газомоторном топливе для «Пассажиравтотранса».

С апреля по июль 2022 года в Петербурге будет внедряться новая модель транспортного обслуживания. Согласно ей, всю ныне коммерческую автобусную сеть в измененном виде будут обслуживать 4 перевозчика, весь подвижной состав будет газомоторным. Однако в основном речь идет о сжиженном природном газе, а не о компримированном, для которого заправочную инфраструктуру строит «Газпром». О том, к чему готовится в этом смысле Смольный — читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

Brit
Новый большой Лиаз на газу стоит 3,6 ляма.
А тут в пять раз дороже. Наверное пятиэтажные.
Набеглов
Ну вот и причина так называемой транспортной реформы. Маршрутки уничтожаются - заменяются газомоторными автобусами - газозаправочную структуру строит Газпром - и не только строит но и гарантированно потом отпускает много-много готовой продукции.
Пазл сложился.
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