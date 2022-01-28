Петербургский «Пассажиравтотранс» закупает 39 газомоторных автобусов за 750 млн рублей

ГУП «Пассажиравтотранс» объявил аукцион на покупку 39 автобусов на компримированном газе. Сейчас их у предприятия порядка 250.



Документация опубликована вечером 28 января, максимальная цена контракта — 751 млн рублей. Судя по техзаданию, речь идет об автобусах большого класса на компримированном природном газе, все должны приехать к 1 сентября 2022 года.

Ранее Смольный направил заявку на инфраструктурные кредиты на сумму 27,5 млрд рублей, 2,3 млрд из них — софинансирование в закупке 200 автобусов на газомоторном топливе для «Пассажиравтотранса».