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Смольный подписал соглашение об инфраструктурном кредите на развязки ЗСД и трамваи

Санкт-Петербург и федеральное Министерство финансов подписали соглашение о выделении 24,2 млрд рублей в качестве инфраструктурного кредита на транспортные проекты. Вторая заявка еще на рассмотрении.

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Соглашение подписано еще два дня назад, речь идет о кредитах на 15 лет под 3% годовых, сообщает 28 января пресс-служба Смольного. «Фонтанка» подробно рассказывала, на что конкретно город намерен направить эти средства: 2,5 млрд рублей — на строительство Шкиперской развязки ЗСД, 10 млрд рублей — на строительство Витебской развязки. Остальное — закупка трамваев: в течение двух лет будет приобретено 169 вагонов общей стоимостью порядка 24,1 млрд рублей, часть — как раз на средства кредита. Первые закупки уже объявлены.

Помимо этой одобренной заявки есть еще одна — на 27,5 млрд. В этом списке: строительство новых станций «оранжевой» и «коричневой» веток метро, 200 электробусов для «Пассажиравтотранса», столько же автобусов на газомоторном топливе и развитие жилого района в Каменке.

Первичная заявка Смольного была рассчитана на 200 млрд рублей и больший круг проектов, но изначально было ясно, что ее удовлетворят только частично.

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Комментарии (3)

So1nishko
"речь идет о кредитах на 15 лет под 3% годовых"
Откуда будут взяты эти 3% в год со всех этих миллиардов и кто их получит? Банки?
А нельзя ли без кредитов обойтись?
angel of death
1 вагон = 142 603 550,296 рублей?
Danik
Трамваи хорошо!
А вот ЗСД частная лавочка! Причем здесь кредиты городу?
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