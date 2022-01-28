Смольный подписал соглашение об инфраструктурном кредите на развязки ЗСД и трамваи

Соглашение подписано еще два дня назад, речь идет о кредитах на 15 лет под 3% годовых, сообщает 28 января пресс-служба Смольного. «Фонтанка» подробно рассказывала , на что конкретно город намерен направить эти средства: 2,5 млрд рублей — на строительство Шкиперской развязки ЗСД, 10 млрд рублей — на строительство Витебской развязки. Остальное — закупка трамваев: в течение двух лет будет приобретено 169 вагонов общей стоимостью порядка 24,1 млрд рублей, часть — как раз на средства кредита. Первые закупки уже объявлены .

Помимо этой одобренной заявки есть еще одна — на 27,5 млрд. В этом списке: строительство новых станций «оранжевой» и «коричневой» веток метро, 200 электробусов для «Пассажиравтотранса», столько же автобусов на газомоторном топливе и развитие жилого района в Каменке.



Первичная заявка Смольного была рассчитана на 200 млрд рублей и больший круг проектов, но изначально было ясно, что ее удовлетворят только частично.

